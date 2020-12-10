Apesar da eliminação, Patrick exalta atuação do Inter

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Fim da Libertadores para o Internacional. Após vencer o Boca Juniors no tempo normal, o Colorado foi superado na disputa de pênaltis por 5 a 4 e deu adeus ao sonho do tricampeonato.Um dos destaques do time, o volante Patrick saiu de campo satisfeito com a entrega da equipe dentro das quatro linhas ao longo dos 90 minutos.

‘Triste pelo resultado. Conseguimos reverter, vencer a partida, mas ficamos de fora nos pênaltis. Tristes pela não classificação, mas entregamos tudo o que podíamos. A gente fez de tudo, conseguimos uma vitória na casa deles, mas a derrota em casa pesou. Prefiro perder jogando como jogamos hoje do que perder sem fazer nada’, disse o volante, em entrevista à Conmebol TV.