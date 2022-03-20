Apesar da derrota, Zé Ricardo elogia empenho do Vasco no clássico: 'Deu orgulho de ver nosso grupo jogar'

Diferente do primeiro jogo, o Vasco teve uma postura um pouco mais agressiva e com muita aplicação tática. No entanto, por um erro acabou sofrendo o gol e perdendo para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. Apesar da eliminação no Carioca, o técnico Zé Ricardo se disse orgulhoso do empenho da equipe mesmo com a "diferença considerável" entre os investimentos e elencos dos rivais no momento. - O sentimento se eu puder resumir em uma palavra. A gente sabe que não vai ficar satisfeito nunca com uma derrota, mas nos deu orgulho de ver nosso grupo jogar. Orgulho que vem de várias manifestações e principalmente de manifestações da torcida que desde quarta-feira ao final da partida já demonstraram um carinho imenso pelo nosso grupo. Eles sabem das dificuldades que o Vasco atravessa. Acompanharam toda a preparação para essa segunda partida. Ontem em São Januário deixou todos emocionados com o que eles fizeram - disse, e emendou:

- Não causou surpresa a manifestação da torcida e certamente tentamos representá-la da melhor maneira possível. Realmente, a gente entende que há hoje uma diferença considerável entre os dois momentos. Mas conseguimos fazer um jogo parelho contra um grande adversário, que já tinha uma vantagem e construiu uma outra vantagem. Ou melhor, aumentou a vantagem no segundo tempo - completou:

- A partir disso que realmente tivemos que nos abrir um pouco e as trocas tanto de Vasco, quanto de Flamengo, foram na intenção de manter um jogo de alto nível, ofensivo. Mas a gente não obteve forças para conseguir o nosso objetivo. Mas orgulho é a palavra que resume hoje o que estou sentindo do nosso grupo. E dar parabéns a eles e a nossa torcida que realmente merece dias felizes, melhores - acrescentou.

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Como a equipe foi eliminada no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, terá tempo para se dedicar ao principal objetivo do ano, que é conquistar o acesso. Zé Ricardo terá três semanas para preparar o grupo para o início da Série B, que está marcada para o dia 9 de abril, contra o Vila Nova, em São Januário.