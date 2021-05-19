Apesar da derrota, Willian valoriza entrega do Palmeiras e vira a chave: ‘Foco na final do Paulistão’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Um gol sofrido no último minuto carimbou a primeira derrota do Palmeiras na Libertadores 2021, por 4 a 3, para o Defensa y Justicia, e o atacante Willian, autor de um dos tentos do Verdão, lamentou o revés em casa, mas fez questão de valorizar a resiliência do time no duelo. Os adversários ficaram à frente no placar em quatro oportunidades, sendo que em três delas o Alviverde conseguiu o empate.

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– É uma equipe que estamos enfrentando pela quarta vez. Equipe chata, marcação forte e se mexe muito em campo. Mas temos que ressaltar que não desistimos. Tentamos o nosso melhor, mas tomamos um ou dois gols bobos. Corremos atrás, fizemos o 3 a 3, e infelizmente tomamos o gol no final. Cabeça erguida e voltar o foco para a final (contra o São Paulo) – disse o atleta.O camisa 29 comentou que os companheiros vão conversar no vestiário para corrigir os erros, porém ele não quis apontar nenhum culpado pela derrota. Willian também comemorou a marca de 10 gols anotados pelo Palmeiras no torneio continental:

– Sabemos da nossa cobrança, primeiramente interna. Atacante é cobrado muito por gols. Fico feliz (por ter atingido a marca), mas priorizo o coletivo. Não veio a vitória, até para manter a sequência. Mas temos que ressaltar o espirito de luta. Quem está assistindo e nós mesmos estamos de cabeça erguida. Infelizmente acabamos perdendo. É ressaltar o foco no jogo – finalizou.