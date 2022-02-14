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Apesar da derrota, Ulisses afirma que o Vasco está em evolução: 'Tivemos chances de empatar, até de virar'

Zagueiro admitiou vacilo no gol do Botafogo, mas disse que a equipe foi bem e parou na boa atuação do goleiro Gatito Fernández. Equie volta a campo na quinta contra o Bangu...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 22:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 22:44
O Vasco jogou o seu primeiro clássico na temporada, mas não conseguiu sair com os três pontos do Castelão, em São Luís. Apesar de ter muitas chances de empatar no segundo tempo, o Cruz-Maltino perdeu para o Botafogo por 1 a 0 e deixou a liderança do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o zagueiro Ulisses disse que o time não começou bem a partida, mas teve chance de empatar e até virar no fim, porém Gatito Fernández se destacou. - Nosso time não começou bem. Quando entramos no jogo levamos o gol em um vacilo. A bola passou por baixo das minhas pernas, levei azar. Mas tivemos chances de empatar o jogo, até de virar. O goleiro deles foi bem, valorizar, pois fez grandes defesas. Mas seguimos em evolução. Não podemos parar por aqui. Não foi tudo de ruim. Vamos levar isso como aprendizado para o próximo jogo do campeonato - disse o zagueiro.
Com o revés, o Cruz-Maltino perdeu a invencibilidade na temporada e a liderança do Campeonato Carioca. Com 13 pontos, o time ocupa a quarta colocação, atrás de Flamengo e Botafogo no saldo. O Fluminense asusmiu a ponta da tabela com 15.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O próximo compromisso do Vasco será na quinta-feira, diante do Bangu, às 20h30, em São Januário. Com isso, o clube irá reencontrar um velho conhecido, o ídolo Felipe, que comanda o alvirrubro. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca.
Crédito: UlissesadmitiuovacilonogoldoBotafogo,masdissequeoVascoestáemevolução(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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