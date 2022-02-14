Apesar da derrota, Ulisses afirma que o Vasco está em evolução: 'Tivemos chances de empatar, até de virar'

O Vasco jogou o seu primeiro clássico na temporada, mas não conseguiu sair com os três pontos do Castelão, em São Luís. Apesar de ter muitas chances de empatar no segundo tempo, o Cruz-Maltino perdeu para o Botafogo por 1 a 0 e deixou a liderança do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o zagueiro Ulisses disse que o time não começou bem a partida, mas teve chance de empatar e até virar no fim, porém Gatito Fernández se destacou. - Nosso time não começou bem. Quando entramos no jogo levamos o gol em um vacilo. A bola passou por baixo das minhas pernas, levei azar. Mas tivemos chances de empatar o jogo, até de virar. O goleiro deles foi bem, valorizar, pois fez grandes defesas. Mas seguimos em evolução. Não podemos parar por aqui. Não foi tudo de ruim. Vamos levar isso como aprendizado para o próximo jogo do campeonato - disse o zagueiro.