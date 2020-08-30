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Apesar da derrota, Fernando Miguel destaca campanha do Vasco: 'Acho que o saldo é positivo até aqui'

No Maracanã, o Vasco perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Fluminense por 2 a 1. Equipe volta a campo na quarta, contra o Santos, na Vila Belmiro...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 22:03

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 22:03
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Neste sábado, o Vasco perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Fluminense por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Dodi e Fred, enquanto Tales Magno descontou para o Cruz-maltino. Com o resultado, a equipe dirigida por Ramon Menezes viu o Internacional abrir cinco pontos de diferença na liderança da competição.
Na saída do gramado, o goleiro Fernando Miguel destacou que esta foi a primeira derrota da equipe sob o comando de Ramon, e que o saldo no campeonato é positivo, até o momento. Ele também comentou sobre a atuação do time no primeiro clássico do Vasco no Brasileirão 2020.
- Acho que a gente não conseguiu envolver o adversário, a gente não conseguiu evoluir para o campo deles com a bola controlada, com o jogo controlado, em transição rápida. Mas vamos continuar trabalhando, acho que o saldo até aqui é positivo. A gente não queria de forma alguma ainda perder em um clássico. A gente valoriza muito , cada partida a gente valoriza, mas os clássicos são mais valorizados ainda - disse, e acrescentou.
- Mas vamos seguir trabalhando, a nossa tônica é não desistir jamais acho que a gente demonstrou isso no segundo tempo, a gente em momento algum abaixou a guarda. sempre lutou, sempre buscou. infelizmente a gente não conseguiu buscar pelo menso o empate hoje aqui - frisou.
Ao ser perguntado se falhou no segundo gol do Fluminense, o goleiro explicou que fará uma avaliação depois, mas que a bola chutada por Fred veio forte e com efeito.
- Não sei. Vou fazer uma avaliação depois. Naquela hora a bola fugiu. Foi um chute violento do Fred também. Na hora que eu ia fazer a defesa ela deu uma balançada ali e acabei não conseguindo fazer a defesa - destacou.
Em busca da recuperação, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

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