Apesar da atuação do Vasco, Zé Ricardo exalta a classificação: 'Vitórias dão confiança'

Zé Ricardo fez alterações para o início do jogo e durante a partida. Mas o Vasco não foi superior à Ferroviária em momento algum da partida desta quarta-feira. O mais importante, contudo, foi obtido. O treinador, então, celebrou a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, citando equipes que foram eliminadas nesta etapa do torneio.

- Vou enaltecer quem está no clube. Ao falar de reforços, eu estaria menosprezando o grupo que formamos até agora. O elenco está em construção, oscilações vão ocorrer. Não estamos satisfeitos com tudo, mas as classificações e vitórias dão confiança. É um grupo de jovens, que vem com a pressão do trabalho no ano passado. Tentamos ter equilíbrio e sabedoria para dar o próximo passo - pregou o treinador.

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