Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Apesar da atuação do Vasco, Zé Ricardo exalta a classificação: 'Vitórias dão confiança'
futebol

Apesar da atuação do Vasco, Zé Ricardo exalta a classificação: 'Vitórias dão confiança'

Cruz-Maltino passou longe de jogar bem contra a Ferroviária, mas garantiu presença na segunda fase da Copa do Brasil com a vitória em Araraquara (SP)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 01:05

Publicado em 03 de Março de 2022 às 01:05

Zé Ricardo fez alterações para o início do jogo e durante a partida. Mas o Vasco não foi superior à Ferroviária em momento algum da partida desta quarta-feira. O mais importante, contudo, foi obtido. O treinador, então, celebrou a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, citando equipes que foram eliminadas nesta etapa do torneio.
- Vou enaltecer quem está no clube. Ao falar de reforços, eu estaria menosprezando o grupo que formamos até agora. O elenco está em construção, oscilações vão ocorrer. Não estamos satisfeitos com tudo, mas as classificações e vitórias dão confiança. É um grupo de jovens, que vem com a pressão do trabalho no ano passado. Tentamos ter equilíbrio e sabedoria para dar o próximo passo - pregou o treinador.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
O próximo compromisso do Vasco é neste domingo, contra o Flamengo. A partida será no Estádio Nilton Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados