Apendicite: Ricardo Graça celebra sucesso da cirurgia e agradece ao apoio da torcida do Vasco

A ausência de Ricardo Graça preocupou, mas o zagueiro foi submetido a uma cirurgia após a crise de apendicite nos últimos dias. O procedimento foi bem sucedido, ele está em casa e deve ser desfalque por, pelo menos, duas semanas. Mas ele afirma estar bem, e agradece pelo apoio recebido.Confira a publicação do defensor no Instagram:
"Fala torcida vascaína, gostaria de vir aqui agradecer as muitas mensagens de carinho e boas vibrações que recebi de ontem pra hoje.
Como a maioria já sabe, infelizmente na quarta-feira, véspera do jogo de ontem, eu tive dores fortes no abdômen, vômitos, calafrios e tremedeiras.
Fui pro hospital em Goiás de madrugada realizar exames mas logo depois voltei pro hotel pois tinha melhorado por causa da medicação. Quando acordei ontem no dia do jogo a mesma coisa, voltei pro hospital para ser medicado e realizar mais exames.
Após isso, fui encaminhado de volta pro Rio para operar uma apendicite. A operação foi um sucesso, já recebi alta e estou em casa.
Só agradecer a toda diretoria, comissão e departamento médico pelo suporte. Se Deus quiser, logo menos estarei de volta!" Sem Ricardo, o Vasco iniciou, em Goiânia, a preparação para o jogo com o Botafogo, neste domingo. Com o empate na última partida, com o Atlético-GO, o time saiu da zona de rebaixamento. Além do zagueiro citado, o lateral-direito Léo Matos, suspenso, é outro desfalque. Este por suspensão.