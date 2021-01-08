Apendicite: Ricardo Graça celebra sucesso da cirurgia e agradece ao apoio da torcida do Vasco

Crédito: Ricardo Graça tinha grande chance de ser titular na última partida do Vasco (Reprodução / VascoTV

A ausência de Ricardo Graça preocupou, mas o zagueiro foi submetido a uma cirurgia após a crise de apendicite nos últimos dias. O procedimento foi bem sucedido, ele está em casa e deve ser desfalque por, pelo menos, duas semanas. Mas ele afirma estar bem, e agradece pelo apoio recebido.Confira a publicação do defensor no Instagram:

"Fala torcida vascaína, gostaria de vir aqui agradecer as muitas mensagens de carinho e boas vibrações que recebi de ontem pra hoje.

Como a maioria já sabe, infelizmente na quarta-feira, véspera do jogo de ontem, eu tive dores fortes no abdômen, vômitos, calafrios e tremedeiras.

Fui pro hospital em Goiás de madrugada realizar exames mas logo depois voltei pro hotel pois tinha melhorado por causa da medicação. Quando acordei ontem no dia do jogo a mesma coisa, voltei pro hospital para ser medicado e realizar mais exames.

Após isso, fui encaminhado de volta pro Rio para operar uma apendicite. A operação foi um sucesso, já recebi alta e estou em casa.