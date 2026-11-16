Robert Pattinson é o novo James Bond: 'Ele tem a alma de 007', diz diretor

'Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco', disse Pattinson após a notícia Yves Herman/Reuters

O ator Robert Pattinson foi anunciado nesta segunda-feira (16/11) como o novo James Bond.

Em um comunicado, o ator britânico de 40 anos afirmou que "James Bond é um dos personagens mais lendários do cinema e ser escolhido para interpretar o 007 é a honra de uma vida."

"Dizer que este papel é um sonho realizado é pouco", acrescentou.

Apenas seis pessoas interpretaram Bond na série oficial. Serão sete quando Pattinson assumir o papel.

Steven Knight, criador de Peaky Blinders, está escrevendo o roteiro do novo filme, que terá a direção de Denis Villeneuve.

"Estou muito feliz em receber Robert Pattinson como nosso novo James Bond", afirmou Villeneuve. "Ele tem a alma atemporal de 007 e traz um espírito completamente novo. Mal posso esperar para começar."

Em maio, a Amazon MGM Studios anunciou que o processo de escolha do elenco estava em andamento, após assumir o controle da franquia Bond. O longa ainda não tem data de lançamento.

A dúvida sobre quem será o novo James Bond ronda as conversas sobre o filme há cinco anos, desde que Daniel Craig disse que não voltaria ao papel no próximo filme de Bond.

Amy Pascal e David Heyman, dois produtores de peso por trás do próximo filme de James Bond, afirmaram que o "legado deste personagem está em ótimas mãos" com Robert Pattinson.

Em um comunicado conjunto, a dupla declarou que James Bond "é um dos personagens mais amados, inspiradores, icônicos e, ao mesmo tempo, enigmáticos da literatura e do cinema".

Pascal produziu filmes como Os Caça-Fantasmas, Adoráveis Mulheres e Homem-Aranha no Aranhaverso — este último lhe rendeu um Globo de Ouro em 2019.

Heyman trabalha na indústria cinematográfica desde 1992 e conquistou 12 prêmios, a maioria deles por seu trabalho nas franquias Harry Potter e As Aventuras de Paddington.

Pattinson no papel de James Bond Amazon MGM Studios

Um dos aspectos mais interessantes da escolha de Robert Pattinson para interpretar o 007 é o fato de ele ser um ator que já possui um perfil de grande destaque, escreveu Steven McIntosh, repórter de Entretenimento da BBC.

Muitos dos outros candidatos que teriam entrado na disputa — como Jack Lowden, Callum Turner e Josh O'Connor — podem até ser atores em ascensão e bastante requisitados, mas nenhum deles é, de fato, um nome amplamente conhecido pelo grande público.

Pattinson, por outro lado, é uma verdadeira estrela de cinema, com um histórico comprovado de sucesso nas bilheterias e capacidade de protagonizar grandes franquias, como Crepúsculo e Batman.

Daniel Craig talvez não fosse uma estrela de primeiro escalão quando foi escalado para o papel de Bond; contudo, desta vez, os produtores claramente buscaram um nome com grande apelo comercial para liderar a primeira fase de Bond sob o comando da Amazon.

A escolha vai agradar a muitos fãs da geração millennial e da Geração Z, segundo Noor Nanji, correspondente de Cultura da BBC.

Robert Pattinson – ou R-Patz, como muitos o chamam – tornou-se uma espécie de ídolo adolescente após interpretar o vampiro Edward Cullen na saga Crepúsculo, ao lado da atriz americana Kristen Stewart.

Antes disso, ele conquistou corações jovens no papel do charmoso Cedrico Diggory, da casa Lufa-Lufa, em Harry Potter e o Cálice de Fogo.

Suas escolhas de filmes mais recentes também o colocaram em uma posição favorável para atrair o público jovem – de Duna: Parte Três a The Batman.

Isso, sem dúvida, deve ter sido um atrativo para os produtores, que buscam conquistar novos fãs para a franquia 007.

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