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Apalavrado, Paulinho aguarda detalhes para acerto final com o Corinthians

Retorno do meia ao Timão está bem alinhado entre o estafe do atleta e a diretoria corintiana, restando apenas uma data para assinatura do contrato...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 17:37

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 17:37

Uma questão de tempo, é isso que separa o meia Paulinho do Corinthians. O jogador, através do seu estafe, já acenou o desejo de retornar ao clube do Parque São Jorge desde setembro, pouco depois da saída do Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas só conseguiria ser inscrito a partir de janeiro, quando abre a janela de transferências internacional. Segundo a reportagem do LANCE apurou, o retorno do meia ao Timão está conversado e amarrado entre os representantes do jogador e do clube, e a assinatura do contrato depende, no momento, apenas de um aceno da direção corintiana em relação a data. Enquanto isso, Paulinho aguarda.
Os primeiros passos para novidades sobre o possível acordo podem ser dados a partir da próxima semana, quando a diretoria do Timão vai, de fato, dar o start no planejamento para 2022.
O estafe do Corinthians já trabalha há algum tempo visando a próxima temporada, mas agora, com o fim do Brasileirão na última quinta-feira (9), as ações de montagem do grupo para o ano que vem serão tomadas.
Logo após o último jogo do Timão na temporada, contra o Juventude, em Caxias do Sul, o Diretor de Futebol corintiano Roberto de Andrade garantiu a manutenção do técnico Sylvinho e disse que na próxima terça-feira (14) haverá uma entrevista coletiva ao lado do Gerente de Futebol Alessandro Nunes. A expectativa é que o planejamento para 2022 seja abordado.
Paulinho esteve no radar do Corinthians para esta temporada, no meio do ano, mas optou jogar no Al Ahli. Contudo, após somente dois meses e quatro jogos disputados o atleta rescindiu amigavelmente com a equipe árabe, alegando problemas pessoais.
Com a camisa corintiana, Paulinho jogou entre 2010 e 2013, disputou 167 jogos, marcou 34 gols e conquistou quatro títulos: Campeonato Brasileiro de 2011, Libertadores e Mundial de 2012 e Paulistão de 2013.
Crédito: PaulinhotemtudoparavoltaraoCorinthiansdepoisde(Foto:EduardoViana/Lancepress

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