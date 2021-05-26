AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Aos que duvidaram, uma pena': Jogadores celebram vitória histórica do Fluminense na Libertadores
futebol

'Aos que duvidaram, uma pena': Jogadores celebram vitória histórica do Fluminense na Libertadores

Elenco utilizou as redes sociais para exaltar a classificação às oitavas de final da competição após vitória sobre o River Plate por 3 a 1 na Argentina...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 14:28
Crédito: Lucas Merçon/FFC
O sentimento é de êxtase no Fluminense. Após a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate (ARG) no Estádio Monumental de Núñez e a classificação às oitavas de final da Libertadores, o elenco utilizou as redes sociais para exaltar o feito histórico do grupo. O Tricolor avançou como líder do Grupo D e agora aguarda o sorteio da próxima fase, que deve ter os jogos de ida apenas em julho. Veja a seguir as reações.Autor do primeiro gol, Caio Paulista afirmou: "somos gigantes". Já Calegari, que acabou sendo reserva e entrou na segunda etapa, exaltou o tamanho do Fluminense ao celebrar a vaga. Wellington, Danilo Barcelos, Samuel Xavier, Marcão, entre outros também usaram as redes sociais para comemorar o momento. O Fluminense já está de volta ao Rio de Janeiro e desembarcou na madrugada desta quarta-feira. Agora, o elenco inicia a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no sábado, às 21h, fora de casa.
- Jamais duvidamos de nossa capacidade. Com foco, organização e muita concentração conseguimos o objetivo. Time de Guerreiros é isso aí! Vitória marcante e histórica. Quando há uma junção de todos, ficamos imbatíveis! Vamos Fluzão - escreveu Wellington.
- Aos que duvidaram é uma pena, essa família e esse clube tem muita história! Respeite o Fluminense. Glória a Deus pela classificação. Levante e siga em frente, derrotados no último fim de semana, mas em pé e alegres hoje... continuamos escrevendo um sonho de toda uma legião de torcedores e principalmente nosso - disse Danilo Barcelos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026
Editais e Avisos - 13/07/2026
Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados