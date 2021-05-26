'Aos que duvidaram, uma pena': Jogadores celebram vitória histórica do Fluminense na Libertadores

O sentimento é de êxtase no Fluminense. Após a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate (ARG) no Estádio Monumental de Núñez e a classificação às oitavas de final da Libertadores, o elenco utilizou as redes sociais para exaltar o feito histórico do grupo. O Tricolor avançou como líder do Grupo D e agora aguarda o sorteio da próxima fase, que deve ter os jogos de ida apenas em julho. Veja a seguir as reações.Autor do primeiro gol, Caio Paulista afirmou: "somos gigantes". Já Calegari, que acabou sendo reserva e entrou na segunda etapa, exaltou o tamanho do Fluminense ao celebrar a vaga. Wellington, Danilo Barcelos, Samuel Xavier, Marcão, entre outros também usaram as redes sociais para comemorar o momento. O Fluminense já está de volta ao Rio de Janeiro e desembarcou na madrugada desta quarta-feira. Agora, o elenco inicia a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no sábado, às 21h, fora de casa.