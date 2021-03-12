Aos 18 anos, volante paraguaio assina com o 'poderoso Flamengo'

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Cerca de duas semanas depois de acertar com o Flamengo, Fabrizio Peralta, de 18 anos, do Cerro Porteño, assinou um contrato de empréstimo junto ao clube carioca até dezembro de 2021, com opção de compra. O volante chega para reforçar a equipe sub-20 do Rubro-Negro. O grupo de empresários "La Squadra Sports", que agencia a carreira de Peralta, comemorou o acerto e, nas redes sociais, destacou que o Rubro-Negro é um destino "poderoso".

- Novo desafio. Pensando sempre no desenvolvimento dos nossos jogadores, gerimos a ida de Fabrizio Peralta para o poderoso Flamengo, do Brasil. Sucessos nessa nova etapa, craque - desejou o grupo, que também agencia as carreiras dos zagueiros paraguaios Gustavo Gómez (Palmeiras) e Fabián Balbuena (West Ham), por exemplo.