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Aos 15 anos, Endrick estreia com gol entre os titulares e Palmeiras vence no Paulista Sub-20

Atacante nascido em 2006 deixou sua marca em jogo da categoria de atletas até cinco anos mais velhos
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Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 07:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras Sub-20 venceu o Flamengo-SP por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (12), no Canindé, em São Paulo-SP, e conquistou a primeira vitória pelo Campeonato Paulista da categoria. Os gols alviverdes foram marcados por Caio Cunha e Endrick.Aos 15 anos, o atacante Endrick surpreendeu e marcou seu primeiro gol na categoria sub-20 do Palmeiras. Nascido em julho de 2006, a promessa estreou com a equipe de Wesley Carvalho no último domingo, no empate por 2 a 2 diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Debutando como titular no confronto diante o Flamengo-SP, a Cria da Academia precisou de 59 minutos de partida para deixar sua marca, arrematando firme após bela jogada individual pela direita.Atacante versátil que joga como camisa 9 e também aberto na ponta direita, Endrick possui explosão, boa pontaria e uma habilidade acima da média. Fisicamente, mesmo com 15 anos, consegue atuar sem restrições com os jogadores mais velhos, tendo participado de onze partidas do sub-17 entre 2020 e 2021, com um gol marcado.Utilizando a competição estadual para dar rodagem aos atletas não utilizados durante o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras está sendo comandado por Gilmey Aymberê, assistente técnico de Wesley Carvalho. Portanto, foram a campo: Kaique; Thiago, Jhow, Talisca e Vanderlan (Zabala); Miguel (Diogo Crispim), Caio Cunha e Pedro Lima (Davi); Endrick (Bruno Menezes), Carlos Matheus (Ruan Ribeiro (Vitor Hugo)) e Newton
Com 54 equipes, o Palmeiras divide o grupo Grupo 8 ao lado de Flamengo-SP, Taubaté, União Suzano, São José e União Mogi. Após turno e returno, avançam para a próxima fase os três melhores clubes de cada chave, além dos cinco melhores quarto colocados.
Virando a chave do Paulista, a equipe volta a campo no próximo domingo (15), às 16 horas (de Brasília), contra o Sport, no Allianz Parque, em duelo válido pela 12ª rodada da primeira fase. Pelo certame estadual, o Alviverde enfrenta o São José na próxima quinta-feira (19), às 15h, no Martins Pereira, em São José dos Campos.

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