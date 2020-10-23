Aos 15 anos, Ângelo assina contrato pré-profissional com o Santos

O atacante Ângelo Gabriel, de 15 anos, assinou na tarde desta sexta-feira (23) um pré-contrato profissional com o Santos. O acordo, que será efetivado quando ele completar 16 anos, em dezembro, visa proteger as duas partes e contém as bases salarias do futuro vínculo profissional.A assinatura do pré-contrato aconteceu no CT Rei Pelé e contou com as presenças do superintendente de futebol Felipe Ximenes, do gerente de futebol Jorge Andrade, dos pais do jogador e dos representantes do atleta, que auxiliaram e confiaram no clube para que o acordo fosse concluído.
O atleta fez na última quinta-feira (22) seu primeiro treino com o elenco profissional do Peixe e está à disposição do técnico Cuca para a partida deste domingo (25), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.