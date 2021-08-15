‘Ao perceber que errou feio, o árbitro pediu desculpas aos jogadores’, revela Abel Ferreira

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Prejudicado pela arbitragem, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG em Belo Horizonte pelo Brasileirão neste sábado (14). Na entrevista coletiva de Abel Ferreira, expulso por reclamação durante os 90 minutos, ele revelou que Bruno Arleu, o árbitro da partida, pediu desculpas aos jogadores do Alviverde pelo grave erro– O árbitro percebeu que errou feio e pediu desculpas aos nossos jogadores. Mas não adianta. Tem muita coisa em jogo. Dinheiro, títulos, trabalho, dedicação, nossos torcedores. Infelizmente, um lance capital teve interferência direta no jogo – afirmou o comandante.

O treinador ainda revelou que a expulsão incorreta de Patrick de Paula, com segundo cartão amarelo, não foi obra do assoprador de apito, mas sim do auxiliar Rodrigo Correa.

– Por incrível que pareça não foi o Bruno, não foi o árbitro. Foi o bandeira, o senhor Rodrigo Correa. O árbitro tinha tomado uma boa decisão sobre o Patrick, mas o bandeira, que estava a 50 metros, deu instruções para expulsar.Ao final, o português lamentou novamente a atuação da arbitragem, que foi crucial para o andamento do jogo.

– Hoje em dia o futebol é sério. Dedicamos tempo e esforço. Eu e os jogadores somos profissionais. Espero que no futuro os árbitros possam ser também. Tinha tudo pra ser um grande jogo, contra uma grande equipe.