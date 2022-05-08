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Ao marcar contra o Flamengo, Erison se torna 'carrasco' com gols em todos os rivais do Botafogo

Erison marcou o gol da vitória do Botafogo no Mané Garrincha, e também marcou contra Vasco e Fluminense no estadual...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 16:52
Neste domingo, o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Mané Garrincha. Na partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, Erison foi o destaque ao marcar o gol da vitória alvinegra. Com o feito, o artilheiro se tornou o carrasco dos rivais, uma vez que também estufou a rede contra o Vasco e o Fluminense pelo Carioca.No clássico pelo Brasileirão, Erison fazia jogada com Victor Cuesta e Diego Gonçalves quando Willian Arão interceptou o passe. O jogador rubro-negro, que estava improvisado como zagueiro, perdeu o domínio na sequência. El Toro aproveitou a oportunidade, roubou a bola e marcou um golaço na meta de Hugo Souza. Na primeira fase do Carioca, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Aos 33 minutos da etapa inicial, Erison estufou a rede e garantiu o resultado para o Alvinegro. Na semifinal do estadual, ele fez dois gols contra o Fluminense, mas acabou não garantindo a classificação para a equipe.
Veja a classificação da Série A do Brasileirão Erison, que vive sua primeira temporada no Glorioso, conquistou espaço na equipe em pouco tempo. Em 18 jogos, marcou 11 gols, com uma média de 0,61 gols por partida. Destes, três foram pelo Brasileirão e oito pelo Carioca. Além disso, contribuiu para vitórias com três assistências.
Crédito: ErisonmarcougolscontratodososrivaisdoBotafogo(LancePress/Eduandrade

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