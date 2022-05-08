Ao marcar contra o Flamengo, Erison se torna 'carrasco' com gols em todos os rivais do Botafogo

Neste domingo, o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Mané Garrincha. Na partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, Erison foi o destaque ao marcar o gol da vitória alvinegra. Com o feito, o artilheiro se tornou o carrasco dos rivais, uma vez que também estufou a rede contra o Vasco e o Fluminense pelo Carioca.No clássico pelo Brasileirão, Erison fazia jogada com Victor Cuesta e Diego Gonçalves quando Willian Arão interceptou o passe. O jogador rubro-negro, que estava improvisado como zagueiro, perdeu o domínio na sequência. El Toro aproveitou a oportunidade, roubou a bola e marcou um golaço na meta de Hugo Souza. Na primeira fase do Carioca, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Aos 33 minutos da etapa inicial, Erison estufou a rede e garantiu o resultado para o Alvinegro. Na semifinal do estadual, ele fez dois gols contra o Fluminense, mas acabou não garantindo a classificação para a equipe.