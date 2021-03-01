Ao LANCE!, Sidão relembra passagem pelo Botafogo e dá dicas para a disputa da Série B

Crédito: Jorge Rodrigues/Eleven/Lancepress!

Lanterna da última edição do Campeonato Brasileiro, o Botafogo já pensa na disputa da segunda divisão. A Série B é um campeonato diferente da Série A tanto na qualidade técnica, quanto na forma de jogar. A opinião é compartilhada pelo goleiro Sidão, ex-jogador do clube, que defendeu o Figueirense na última temporada. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, ele revelou que acredita que esta será uma das Séries B "mais difíceis para conseguir o acesso".Do 1º ao 38º jogo no Brasileirão: Time titular do Botafogo teve nove mudanças- Acho que as equipes jogam muito mais em busca de um resultado de qualquer maneira, às vezes o jogo acaba ficando muito exposto. Então, são poucas equipes que trabalham bem a bola e buscam o gol através de uma jogada construída, a maioria é na força e na vontade.

- Então, isso acaba mostrando um pouco o nível do campeonato e dificulta bastante para quem vem da Série A porque tem esse período de adaptação dos jogos, mas às vezes não dá tempo, o campeonato vai rolando e você vai tentando se adaptar.O goleiro acredita que o rebaixamento foi "um somatório de fatos que prejudicou o Botafogo". Ele destacou que, da visão de quem acompanha de fora, as trocas no comando e as contratações que não trouxeram o resultado esperado foram pontos que explicam um ano tão ruim. Quando questionado sobre o que fazer para subir, Sidão disse que é necessário ter os pés no chão e recomeçar.

- Acho que é preciso ter um bom plantel para poder fazer uma rodagem dentro do grupo quando precisar e todos devem estar no mesmo nível. Também é importante encarar a Série B da forma que tem que ser.

- O Botafogo é um clube gigante, mas precisa entender o momento que é de colocar os pés no chão e de recomeçar. Fazer uma grande Série B e voltar para Série A que é o lugar que o Botafogo tem que estar sempre.Neste ano, cinco campões brasileiros disputarão a segunda divisão: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Guarani e Vasco. Sidão alertou, mais uma vez, que a conquista do acesso será difícil. De acordo com o goleiro, algumas equipes que bateram na trave no ano passado, estão prontas para subir e farão, novamente, um ano competitivo.

- A gente jogava à nossa maneira, o Jair Ventura (treinador do Botafogo naquele ano) colocou um esquema para que a gente se defendesse bem e conseguisse fazer os gols para sair com os resultados. A gente se abraçou, foi isso que nós fizemos. Nós entendemos a situação no campeonato, do momento que estávamos vivendo e os resultados começaram a vir.