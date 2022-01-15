Ao LANCE!, Igor Jesus exalta elenco do Flamengo que disputa a Copinha: 'Tem a característica de não desistir'

Nos últimos dois jogos da Copinha, o Flamengo marcou gols decisivos nos minutos finais de partida: o primeiro, contra o Oeste, deu a liderança do Grupo 29 aos Garotos do Ninho; e o segundo, diante do Náutico, garantiu a vaga na terceira fase da competição. Este último, inclusive, foi marcado por Igor Jesus, que, em entrevista exclusiva ao LANCE!, destacou que não desistir é uma característica da equipe e apontou como a comissão técnica tem ajudado o grupo nesse sentido.> Gabigol na Seleção: veja de quais jogos do Flamengo o atacante ficará de fora- Nossa equipe tem uma característica de não desistir e procurar manter a calma na busca pelo resultado. Nossa comissão procura sempre nos orientar para mantermos o foco e isso é fundamental em todos os aspectos dentro das competições que disputamos - disse o volante.

Inclusive, com o gol marcado por Igor Jesus no último lance da partida contra o Náutico, o Flamengo se classificou para enfrentar o Oeste neste sábado, às 19h30, na Arena Barueri. Quem passar de fase enfrentará o vencedor de Canaã e Juventus-SP, que se enfrentam no mesmo dia, mas às 11h, na Rua Javari, pelas oitavas de final.

- Adversário perigoso que fez um grande jogo na primeira fase contra a nossa equipe. Vamos procurar colocar nosso jogo em prática e buscar a classificação para próxima fase da Copa São Paulo - alertou Igor Jesus.MUDANÇAS

Um dos desafios do Flamengo na Copinha foi a mudança que houve no elenco após a vitória sobre o Floresta (CE) - e a consequente classificação para a fase mata-mata. Isso porque sete jogadores titulares (veja a lista aqui) foram chamados para integrar o grupo que iniciará a disputa do Campeonato Carioca.

Além disso, com a demissão de Maurício Souza, o Flamengo convocou o técnico Fábio Matias, que estava na Copinha, para ficar à frente da equipe do Estadual. Dessa forma, Luiz Felipe, técnico do Sub-20 B, assumiu o time que seguiu na disputa da Copa SP de Futebol Júnior. Apesar desta última mudança ter sido uma surpresa, Igor Jesus garantiu que o elenco já absorveu os comandos do novo treinador.

- Já estávamos ciente da saída dos jogadores. A saída do Fábio Matias foi uma surpresa, mas nosso grupo absorveu bem os comandos do Luiz Felipe. Ele já estava junto na preparação e Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Temos um elenco qualificado e o pessoal vem dando conta do recado - contou.FUNÇÃO TÁTICA

Nesta Copinha, o Flamengo tem atuado com uma formação ofensiva, com apenas um volante, que é justamente Igor Jesus. Assim, ele é responsável tanto pela marcação quanto pela primeira fase da construção de jogadas. O camisa 5 ressaltou que a função requer erro zero, mas disse que tem jogado à vontade.

- É uma responsabilidade muito grande. Uma função que praticamente exige erro zero, pois um discutido pode ser fatal. Mas estou à vontade jogando nessa posição, fazendo essa transição entre defesa e ataque - explicou.ALÔ, NAÇÃO

Por fim, Igor Jesus deixou uma mensagem para a torcida do Flamengo. O meio-campista agradeceu o apoio da Nação durante a competição e convocou os rubro-negros a irem à Arena Barueri para ajudar o time conquistar a vaga nas oitavas de final.

- Agradecer o apoio do torcedor que vem comparecendo aos jogos durante a Copinha. É uma torcida que chega junto e joga junto com o time. Contamos com a Nação no duelo contra o Oeste para nos ajudar a conquistar a classificação - disse o volante.