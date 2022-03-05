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Ao lado do pai, Felipe Melo fala sobre o primeiro título conquistado com o Fluminense: "Momento único"

Volante tricolor fala sobre seu primeiro título em sua cidade natal...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 20:34

Publicado em 05 de Março de 2022 às 20:34

O Fluminense goleou o Resende por 4 a 0, neste sábado, garantindo o título da Taça Guanabara. Após o jogo, Felipe Melo falou sobre sua primeira conquista no tricolor, ao lado do pai em Volta Redonda, sua cidade natal. O jogador não escondeu a felicidade e comentou sobre as esperanças para o reston da temporada: - Momento único. Ficamos emocionados porque aqui foi onde tudo começou. O próximo título sempre é o mais importante. Não sabemos quando vai vir o próximo. Não importa se eu acabei de ganhar uma Libertadores. Esse título nos dá esperanças de que grandes coisas estão por vir. Agradeço por essa oportunidade de mais uma vez estar junto com meu pai, no time de coração, com meus filhos - comentou o volante.O pai de Felipe Melo também falou a respeito da especial conquista do filho:
- É prazeroso. Não esperávamos vencer em tão pouco tempo. A minha família é muito tricolor. Estamos muito felizes por ele. 38 anos, jogando esse futebol que nos dá alegria e orgulho.
+Veja os gols da vitória tricolor sobre o Resende
O Fluminense volta a campo pela Libertadores, na quarta, contra o Olimpia, no Nilton Santos.
Crédito: Foto:(Divulgação/Fluminense

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