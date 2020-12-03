Ao L!, Wagner fala sobre experiência na lateral-esquerda e sequência de jogos pelo Santos

Crédito: Divulgação/Santos

O zagueiro W#agner Leonardo tem ganho mais minutos em campo com a camisa do Santos nesta temporada. Cria da base santista, o defensor havia subido aos profissionais na temporada passada, mas atuado apenas 18 minutos de um jogo, na vitória santista por 4 a 0 sobre o América-RN, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2019, no estádio do Pacaembu. Atualmente, além de atuar na sua posição de origem, Palha, como é apelidado pelos companheiros, também tem auxiliado na lateral-esquerda.

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- Para mim tem sido um grande aprendizado e tem me ajudado de uma forma muito positiva - disse Wagner com exclusividade ao LANCE!. O jogador atuou nos últimos cinco jogos consecutivos do Peixe, sendo dois como titular e três entrando no decorrer da partida, em todas as ocasiões ele atuou pela sua "nova posição". Contra a LDU, nesta terça-feira (01º), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, onde o Peixe perdeu por 1 a 0, mas, mesmo assim, se classificou, Wagner entrou nos minutos finais e pode degustar em campo o apito final e a confirmação do avanço.

- Libertadores não tem jogo fácil. Sabíamos da dificuldade do jogo e, graças a Deus, conseguimos a classificação. Agora é continuar trabalhando para seguir evoluindo - afirmou Wagner Leonardo.

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Agora, o Santos "troca a chave" e tem pela frente o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (05), às 17h, pela 24ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Por conta da maratona de jogos do Peixe, existe a possibilidade da comissão técnica escalar time misto e Wagner ter mais uma oportunidade entre os titulares.