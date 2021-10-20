Ao L!, Vitinho comenta trajetória no Flamengo e avisa: 'Quero continuar conquistando títulos'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em 2018, quando chegou ao Flamengo, Vitinho realizou o "sonho de moleque" de vestir a camisa e defender as cores do clube de coração. Três anos depois, o meia-atacante conquistou nove títulos, sendo sendo uma Libertadores e dois Brasileiros. Com mais bagagem na carreira, o jogador, em entrevista ao LANCE! comentou a trajetória no Rubro-Negro e ressaltou que sempre esteve cercado de pessoas "vencedoras e ambiciosas".> LANCE! relembra duelos marcantes e recentes entre Athletico-PR e Flamengo- O sonho sempre foi de ganhar títulos. Mas o jeito com que tudo aconteceu tornou tudo muito especial. Estar cercado de pessoas vencedoras e ambiciosas alimenta o desejo de sempre querer vencer - contou Vitinho.

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A coleção de títulos, inclusive, pode aumentar. Na noite desta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto da volta está marcado para semana que vem, no mesmo horário.O título, vale lembrar, seria inédito para essa geração do Flamengo que se consolidou em 2019. Até aqui, a equipe conquistou Campeonato Carioca, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, mas bateu na trave na competição nacional. Dessa forma, Vitinho revelou que ainda deseja disputar mais um Mundial de Clubes e vencer a Copa do Brasil.

- Quero continuar conquistando títulos. Ainda não ganhamos a Copa do Brasil desde que cheguei, então seria muito bacana. E, quem sabe, ter mais uma chance de disputar o título mundial - finalizou.