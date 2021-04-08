Ao L!, Thiaguinho revela desejo de ainda brilhar no Corinthians: 'Tenho vontade e convicção que vou voltar'

Crédito: Thiaguinho está emprestado à Inter de Limeira até o fim do Campeonato Paulista (Divulgação/Inter de Limeira

Desde que chegou ao Corinthians, o meio-campista Thiaguinho, de 23 anos, não conseguiu se firmar, sendo emprestado para alguns clubes como: Oeste, Botafogo e CRB. Para o Paulistão, o atleta assinou com a Inter de Limeira, e destacou ao LANCE! a importância de jogar um dos estaduais mais disputados do país. Ele também revelou o desejo de ainda brilhar com a camisa do Timão.

> Confira a classificação do Campeonato Paulista- Se eu disser que não, vou está mentindo (retornar ao Corinthians após o empréstimo com a Inter de Limeira). Sim, tenho vontade e convicção que vou voltar, quando a oportunidade chegar vou estar pronto. Porque o Corinthians não é só um clube para mim, é sim o sonho que tanto lutei pra realizar - revelou o atleta, que foi revelado pelo Juventus da Mooca.

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Vale destacar que o jogador chegou ao Alvinegro por empréstimo em 2018, quando defendia o Nacional-SP. No ano seguinte, a diretoria do Corinthians comprou 100% de seus direitos econômicos por aproximadamente R$ 2 milhões e assinou vínculo com validade até o fim de 2022.

Ao escolher a Inter de Limeira, o jogador ressaltou a qualidade do Campeonato Paulista, com vários times do interior dando trabalho ao grandes. Por ser competitivo, Thiaguinho acredita que seja o estadual com mais visibilidade e será importante na sua carreira. O jogador tem contrato com a equipe do interior até o fim da competição e já entrou em campo em três oportunidades.

- Escolhi vir para Inter (de Limeira) muito por conta do Paulistão, que é o estadual mais disputado e que tem a maior visibilidade entre outros estaduais, acho que é importante para voltar ao cenário do futebol Paulista - explicou o jogador.Thiaguinho pertence ao Corinthians e está emprestado (Rodrigo Gazzanel)Em meio à pandemia global de Coronavírus, o Campeonato Paulista foi paralisado para a fase de contenção do avanço da doença no país. As equipes aguardam a liberação do Ministério Público e Federação Paulista de Futebol (FFP) para um possível retorno das atividades no Estado. Diante disso, o jogador concordou com a paralisação, mas lembrou também a questão salarial. doas atletas e funcionários.

- Acho que essa paralisação foi pontual, somos humanos e temos sim que sentir a dor do próximo. No futebol não morreu ninguém, mas pessoas próximas a nós estão morrendo, acho que essa paralisação também não pode ser igual a do ano passado. Porque nem todos tem seu salário em dia ou um bom salário, temos que pensar que a fome também mata - analisou o jogador.

Ao longo da carreira, o volante teve uma curta passagem pelo Botafogo no início de 2020, uma das piores temporadas da história do clube carioca, que culminou no rebaixamento. Com isso, o atleta elogiou a torcida do Glorioso e disse que acredita que o clube tem tentado se reestruturar mesmo diante das dificuldades financeiras que enfrenta.