Ao L!, Sonia Andrade apoia reeleição de Campello no Vasco: 'Abriu as portas para uma mulher na gestão'

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A registradora pública Sônia Andrade está no cargo de segunda vice-presidente do Vasco desde janeiro de 2018, quando foi convidada pelo presidente Alexandre Campello, parceiro político e amigo de longa data, para a função. Ao assumiu o posto ela se tornou a primeira mulher na história do clube a ocupar o posto. O feito, segundo ela, deve ser lembrado nas eleições de novembro, da qual o atual mandatário é candidato à reeleição, conforme declaração ao LANCE!

– O Campello merece ser reeleito por toda a gestão implementada nesses três anos. Ele conseguiu resgatar a autoestima do torcedor vascaíno, abriu as portas para que uma mulher pudesse estar na gestão, conseguiu inaugurar um novo CT para o time profissional e para a base e reestruturou o Colégio Vasco da Gama. Estamos no rumo certo – disse Sônia, citando slogan da campanha.

Campello oficializou a candidatura, na noite da última terça-feira, em um clube português na Tijuca, Zona Norte do Rio. Sob o lema "No rumo certo", cerca de 220 pessoas marcaram presença no evento para apoiar o presidente-candidato, entre eles Sônia, o vice-presidente de finanças, Carlos Leão, o vice-presidente de futebol, José Luís Moreira, o vice-presidente de comunicação e relações públicas Claudio Fernandez, entre outros dirigentes. O diretor executivo de futebol, André Mazzuco, e o coordenador, Antonio Lopes, foram outos nomes que passaram pelo local.– Uma nova gestão dará continuidade a tudo que foi implementado e, com certeza, outros projetos virão. Entendo que não podemos interromper o que tem sido bem feito. O melhor resultado é esse que o Vasco vem apresentando em campo. Estou à disposição para ajudar no que for necessário porque acima de tudo sou vascaína – completou Sônia.