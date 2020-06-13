Ao L!, presidente do Conselho do Santos detalha planejamento para reunião extraordinária virtual

Nesta terça-feira o Conselho Deliberativo do Santos realizará virtualmente uma reunião extraordinária que apreciará, discutirá e votará o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância que reprovou as contas do clube no ano de 2018.
O encontro para tratar sobre o tema aconteceria presencialmente no dia 16 de março, mas foi cancelado dias antes por conta da pandemia do novo coronavírus. Exatos três meses depois, o egrégio santista adaptou o formato para videoconferência.
– Mantivemos contato com conselheiros que possivelmente tivessem dificuldades na participação, disponibilizando inclusive as secretarias do CD e funcionários da TI do clube para orientações – disse o presidente do Conselho, Marcelo Teixera, em contato exclusivo com o LANCE!.
– O aplicativo escolhido foi testado para dar transparência e segurança, desde o controle de presença, a obrigação de áudio e vídeo do equipamento de uso do conselho. E a reunião será gravada para documentar em ata – acrescentou.
No dia 30 de abril os conselheiros se reuniram pela primeira vez na história de forma virtual. Na ocasião, o encontro foi informal, diferentemente desta terça-feira, quando o assunto pautado pode acarretar até mesmo em uma abertura de impeachment contra o presidente do Peixe, José Carlos Peres.E MAIS:Representante de Jackson Porozo afirma que jogador deixará o SantosSantos apresenta custos com pagamentos 51% acima do orçamento do primeiro trimestre de 2020Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superavit de R$ 16 milhões; entendaPeres teme punições mais pesadas por dívida com Hamburgo, mas não crê que Santos perca pontos E MAIS: