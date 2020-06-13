Ao L!, presidente do Conselho do Santos detalha planejamento para reunião extraordinária virtual

Crédito: Santa Portal

Nesta terça-feira o Conselho Deliberativo do Santos realizará virtualmente uma reunião extraordinária que apreciará, discutirá e votará o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância que reprovou as contas do clube no ano de 2018.

O encontro para tratar sobre o tema aconteceria presencialmente no dia 16 de março, mas foi cancelado dias antes por conta da pandemia do novo coronavírus. Exatos três meses depois, o egrégio santista adaptou o formato para videoconferência.

– Mantivemos contato com conselheiros que possivelmente tivessem dificuldades na participação, disponibilizando inclusive as secretarias do CD e funcionários da TI do clube para orientações – disse o presidente do Conselho, Marcelo Teixera, em contato exclusivo com o LANCE!.

– O aplicativo escolhido foi testado para dar transparência e segurança, desde o controle de presença, a obrigação de áudio e vídeo do equipamento de uso do conselho. E a reunião será gravada para documentar em ata – acrescentou.