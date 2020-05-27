Ao L!, Pet fala sobre gol que marcou geração de torcedores e jogadores do elenco do Flamengo: 'É uma honra'

Crédito: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!

Em 27 de maio de 2001, os rubro-negros Vitinho e Pedro Rocha tinham sete e seis anos, respectivamente. Hoje, os dois atacantes fazem parte do elenco do Flamengo e, mais do que isso, compartilham uma memória marcante em suas infâncias: a cobrança de falta que garantiu o tricampeonato estadual do time da Gávea diante do Vasco, no Maracanã. O histórico gol de Petkovic completa 19 anos nesta quarta; um gol que marcou gerações de torcedores e jogadores.

Ao LANCE!, o ex-meia e ídolo da Nação comentou o gol - marcado aos 43'/2ºT da final, garantindo o título do Carioca - e o impacto da conquista do Flamengo.

- Não diria responsabilidade, mas, realmente, acho que tem uma importância muito grande. Influenciou muito os jovens torcedores da época, até os jogadores que citam esse gol que foi determinante, que marcou a infância deles. Acho que marcou muita gente - afirmou Petkovic, antes de completar:- Marcou a minha vida, tem muito importância na minha carreira. Foi um trampolim. Para mim, é uma honra. Fui o executor, escolhido, para realizar aquele grande jogo trazendo o tetra-tri, mas a importância e o mérito é de todos jogadores, claro. Aquela geração marcou os torcedores e influenciou na vida dos mais jovens.

O gol decisivo contra o Vasco foi apenas um dos pontos altos da trajetória de Petkovic no Flamengo. O meia também foi protagonista na conquista do Hexa do Brasileirão, em 2009,Pet se aposentou em 2011, com 57 gols em 198 partidas pelo Rubro-Negro.Passagens pelo Real Madrid, Vasco da Gama e Fluminense também marcaram a carreira de Petkovic, que hoje atua como comentarista na TV Globo e Sportv.

A campanha do Flamengo em 2001, com os títulos do Carioca e da Copa dos Campeões, virou até livro. "2001 - Isso aqui é Flamengo", de Roberto Assaf e Cláudio Portella, foi lançado em 2016, em homenagens aos 15 anos do título.O fato de ter sido o terceiro título consecutivo em cima do adversário já colocaria a conquista do Carioca de 2001 entre os grandes da história do Flamengo. O contorno dramático da partida potencializou a importância, colocando Petkovic entre os maiores ídolos dos torcedores rubro-negros.

O Vasco, que podia até perder por um gol de diferença na segunda partida da decisão, ia levando o título até os 43 minutos da etapa final. Segundo Pet, a importância daquele momento só foi compreendido ao longo dos anos.