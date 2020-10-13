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futebol

Ao L!, Marinho fala sobre futuro no Santos: 'Objetivo é conquistar títulos'

Em entrevista exclusiva, destaque do Santos comentou sobre fase artilheira e projetou temporada da equipe. Ele destacou o clima familiar do Peixe e bom momento na carreira...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 08:00

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:00

Não é segredo para ninguém que Marinho vive a melhor fase da carreira e vem ajudando o Santos com gols e assistências na temporada. Porém, para o camisa onze do Peixe, o objetivo não é ser artilheiro, mas conquistar títulos pela equipe santista. Marinho é o vice-artilheiro do Brasileirão, com dez gols.- A artilharia do campeonato é consequência de um trabalho. Se acontecer, ficarei muito feliz, mas isso não é meu foco. Nunca foi. Meu objetivo é conquistar títulos com o Santos. Troco todos os gols desse ano por vitórias e conquistas para o clube - disse o jogador com exclusividade ao LANCE!.
Com o clube vivendo uma grave crise financeira e correndo contra o tempo para pagar dívidas, o jogador destacou a união do grupo. Para ele, os jogadores se tratam como uma família, o que contribui para os bons resultados dentro de campo. O Santos está invicto há doze jogos, com seis vitórias e seis empates.
- Estou vivendo um momento especial em minha carreira e isso eu divido com todos aqui no grupo. Temos uma família e todos querem o melhor para o Santos. Isso é o mais importante. Vou continuar me dedicando para melhorar ainda mais meu rendimento em campo nestes próximos meses.
Marinho ficou de fora contra o Corinthians por conta de uma lesão. O jogador voltou contra o Grêmio, na vitória por 2 a 1, e já marcou os dois gols do Santos no jogo. Ele se disse feliz por ter voltado e projetou a sequência do Peixe no Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo na quarta-feira (14), quando enfrenta o Atlético-GO, às 20h30, na Vila Belmiro.

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