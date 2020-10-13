Ao L!, Marinho fala sobre futuro no Santos: 'Objetivo é conquistar títulos'

Não é segredo para ninguém que Marinho vive a melhor fase da carreira e vem ajudando o Santos com gols e assistências na temporada. Porém, para o camisa onze do Peixe, o objetivo não é ser artilheiro, mas conquistar títulos pela equipe santista. Marinho é o vice-artilheiro do Brasileirão, com dez gols.- A artilharia do campeonato é consequência de um trabalho. Se acontecer, ficarei muito feliz, mas isso não é meu foco. Nunca foi. Meu objetivo é conquistar títulos com o Santos. Troco todos os gols desse ano por vitórias e conquistas para o clube - disse o jogador com exclusividade ao LANCE!.

Com o clube vivendo uma grave crise financeira e correndo contra o tempo para pagar dívidas, o jogador destacou a união do grupo. Para ele, os jogadores se tratam como uma família, o que contribui para os bons resultados dentro de campo. O Santos está invicto há doze jogos, com seis vitórias e seis empates.

- Estou vivendo um momento especial em minha carreira e isso eu divido com todos aqui no grupo. Temos uma família e todos querem o melhor para o Santos. Isso é o mais importante. Vou continuar me dedicando para melhorar ainda mais meu rendimento em campo nestes próximos meses.