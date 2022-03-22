Ao L!, Marinho fala sobre fase no Flamengo e manda recado para a torcida: 'Comprometido com o projeto'

Não tem sido por falta de tentativa e busca por otimizar os poucos minutos em campo que Marinho não tem engrenado no Flamengo. No último jogo, por exemplo, atuou por cerca de 25 minutos contra o Vasco e saiu de campo como o jogador que mais finalizou a gol (cinco, sendo duas no alvo). Ao LANCE!, falou sobre o período de adaptação ao clube e as impressões sobre Paulo Sousa.

- Estou num clube gigante, com uma estrutura e uma torcida que dispensam comentários. Estou muito motivado para crescer com o grupo e para construir uma história aqui de títulos. Sei que posso. A Nação pode esperar um Marinho sempre dedicado, empenhado e comprometido com o projeto do clube.

A respeito de Paulo Sousa, o meia-atacante vê "harmonia" entre elenco e treinador, que aplica treinos no Fla desde o dia 10 de janeiro:

- O Paulo é um grande treinador e está ajudando muito o grupo no dia a dia. É importante ter essa harmonia para que possamos conquistar nossos objetivos na sequência da temporada. O grupo e a comissão técnica estão se entendendo bem.

Por falar em Paulo Sousa, o treinador comentou sobre o momento atual de Marinho recentemente, em entrevista coletiva concedida no domingo. O Mister considera que "há um progresso" do Marinho em relação ao entendimento tático de suas ideias e que é fundamental os atletas "se sentirem titulares".

Na briga por mais espaço, Marinho considera que o Flamengo está no "caminho certo", o que teria sido ratificado com as vitórias diante do Vasco pelas semifinais do Cariocão:

- Tivemos um ótimo desempenho nas duas partidas contra o Vasco, e isso anima muito. Fizemos dois jogos de alto nível diante um adversário forte. Isso mostra que o grupo está no caminho certo, evoluindo e dando passos importantes para essa sequência que teremos nas próximas semanas.Marinho foi contratado pelo Flamengo, junto ao Santos, por R$ 7 milhões. Dos nove jogos pelo Rubro-Negro, foi titular em apenas três - ao todo, soma 281 minutos, além de um gol, marcado em sua estreia, contra o Boavista. Fora o primeiro dos três reforços do clube em 2022.

Assim como o restante do elenco, Marinho se reapresentará às 15h desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, para dar início à preparação para a final do Carioca, a ser disputada contra Fluminense ou Botafogo. Ele comentou sobre o período considerável para testes e, quem sabe, progredir em prol de mais minutos em campo:

> Veja a tabela do Cariocão

- Vamos ter uns dias até as próximas partidas. Temos que aproveitar bem esse tempo, que acontece pouco em uma temporada como a nossa. Os próximos dias serão de muito trabalho para que possamos evoluir - finalizou o camisa 31.