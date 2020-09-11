Ao L!, Marinho afirma que trocaria boa fase por conquistas coletivas com o Santos: 'Todos merecem'

Artilheiro do Santos na temporada, com nove gols, e do Campeonato Brasileiro, ao lado de Thiago Galhardo, com seis, Marinho tem sido o principal nome do Peixe em 2020. Em contato exclusivo com o LANCE!, o atacante reconheceu o bom momento, mas garante que,para ele, fundamental mesmo é o desempenho coletivo.

– O papel de liderança é natural. Eu sempre tive isso, mas nunca busquei. Fico feliz em ter essa responsabilidade a mais e tenho consciência da importância disso para um elenco. Claro que com a experiência que a gente ganha ao longo dos anos, conseguimos passar isso aos mais novos – pontuou o jogador.

Cheio de carinho pelo Peixe, o dono do “mini-míssil aleatório” não esconde a sua identificação com a equipe e o quanto isso o deixa confortável para viver essa ótima fase.

– Hoje o Santos é a minha segunda casa. Estou cada dia mais à vontade no dia a dia – afirmou.