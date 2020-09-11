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Ao L!, Marinho afirma que trocaria boa fase por conquistas coletivas com o Santos: 'Todos merecem'

Artilheiro do Peixe em 2020, atacante, em apenas 13 jogos no ano, já marcou mais gols que em toda a sua temporda passada...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 06:00
Artilheiro do Santos na temporada, com nove gols, e do Campeonato Brasileiro, ao lado de Thiago Galhardo, com seis, Marinho tem sido o principal nome do Peixe em 2020. Em contato exclusivo com o LANCE!, o atacante reconheceu o bom momento, mas garante que,para ele, fundamental mesmo é o desempenho coletivo.
– O papel de liderança é natural. Eu sempre tive isso, mas nunca busquei. Fico feliz em ter essa responsabilidade a mais e tenho consciência da importância disso para um elenco. Claro que com a experiência que a gente ganha ao longo dos anos, conseguimos passar isso aos mais novos – pontuou o jogador.
Cheio de carinho pelo Peixe, o dono do “mini-míssil aleatório” não esconde a sua identificação com a equipe e o quanto isso o deixa confortável para viver essa ótima fase.
– Hoje o Santos é a minha segunda casa. Estou cada dia mais à vontade no dia a dia – afirmou.
Contratado pelo Alvinegro no primeiro semestre de 2019, não demorou para que Marinho caísse nas graças do torcedor. Ainda assim, é neste ano que o atacante tem disparado no protagonismo do time. São nove em gols em 13 jogos, número de bolas nas redes que já supera a sua marca na última temporada, quando marcou oito vezes em 28 jogos.

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