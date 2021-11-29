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Ao L!, Kanu comemora redenção e título pelo Botafogo: 'É o dia mais feliz da minha vida'

Rebaixado com o Alvinegro no Brasileirão da temporada passada, zagueiro deu a volta por cima e foi um dos destaques da conquista da Série B de 2021...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 21:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 21:18
Do inferno ao paraíso em menos de um ano. Kanu experimentou a pior sensação possível ao ter sido rebaixado com o Botafogo no Brasileirão da temporada passada, mas se sobressaiu com o título da Série B, coroado com a festa realizada neste domingo, no Estádio Nilton Santos, após o empate em 2 a 2 com o Guarani.+ Polícia atira balas de borracha em torcida do Botafogo que fazia festa no Nilton Santos
O zagueiro foi um dos principais personagens da campanha. Após a queda, ele recebeu propostas para sair, optou por ficar e se tornou fundamental para a equipe. Em entrevista ao LANCE!, ele definiu a sensação após erguer o troféu de campeão da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
– É alívio. Estou muito feliz com a festa que foi feita pela torcida. A gente merecia esse momento e agora é só curtir esse título. É agradecer esse carinho e dizer que vamos por mais - afirmou.
Criado nas categorias de base do Alvinegro, Kanu foi um dos jogadores que mais sentiu o rebaixamento. Consequentemente, também foi um dos que mais comemorou o retorno à elite - e com direito a caneco.
- Não é só o dia mais feliz da minha vida de jogador não, é o dia mais feliz da minha vida toda mesmo, não tenha dúvida disso. Nós merecíamos esse momento e agora é comemorar - admitiu.
Crédito: Kanu,acompanhadodamãe,comotroféudaSérieBpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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