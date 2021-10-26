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Ao L!, Júnior, ídolo do Flamengo, comemora lançamento do livro 'Maestro': 'Uma honra muito grande'

O escritor Ruy Castro, rubro-negro, o ex-presidente do clube Eduardo Bandeira de Mello e o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho estiveram no lançamento...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 19:03
Crédito: Matheus Dantas/LANCE!
Torcedores, amigos de Júnior e outros personagens ligados à história do Flamengo estiveram presentes na sede do clube, nesta terça-feira, para prestigiar o lançamento do livro "Maestro". A obra conta as histórias do lateral-esquerdo, um dos maiores ídolos, em seus últimos anos vestindo o Manto. Ao LANCE!, o eterno camisa 6 explicou como foi a colaboração com o autor Maurício Neves de Jesus.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013- Acho que, primeiro, o Maurício teve uma ideia muito legal. Cronologicamente, ele coloca os jogos de 91 do Campeonato Carioca e de 92. E depois, conversando com ele, fui dando alguns pitacos, passando para ele algumas histórias de bastidores que as pessoas não conhecem, tipo a renovação de contrato do Carlinhos e meu em 91 para 92 no “La Mama”, que era um restaurante que a gente ia fazer as nossas comemorações - afirmou o Maestro ao L!, que ainda completou.
- Quer dizer, esse tipo de situação que as pessoas não conhecem que ficou bastante interessante. Tem algumas caricaturas do Marcos Vinícius, que é um caricaturista, realmente, muito especial. Acho que a galera rubro-negra vai gostar. Para mim, foi um orgulho muito grande, uma honra muito grande até porque esses foram os últimos anos da minha carreira. Naturalmente eu digo que foi a cereja da torta da minha carreira profissional - concluiu.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoO escritor Ruy Castro, rubro-negro, também esteve na Sede da Gávea para prestigiar o ídolo do Flamengo. Quem também entrou na fila e garantiu uma edição da obra foi o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello (como pode ser visto na foto). Além deles, o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho deu um abraço e parabenizou Júnior.
O livro "Maestro", dos autores Júnior e Maurício Neves de Jesus, traz detalhes do dia a dia do time nas conquistas do Carioca de 1991 e do Brasileirão de 1992. A obra está publicada pela editora Approach (selo Museu da Pelada) e tem preço sugerido de R$ 67. O e-book, vendido pela Amazon, custa R$ 14,90.

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