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Ao L!, José Welison diz que 'seria uma honra' ficar no Botafogo e dispara: 'Todos têm culpa do rebaixamento'

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, meio-campista fala sobre a queda para a segunda divisão pela primeira vez e dá respaldo para trabalho de Marcelo Chamusca...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A nova temporada começou para o Botafogo, mas o fantasma do fracasso de 2020 não passará despercebido tão cedo. Rebaixado para a segunda divisão no Brasileirão, o Alvinegro já iniciou as partidas do Campeonato Carioca pressionado para dar respostas.
+ Botafogo tem pontos positivos na estreia de Chamusca, mas pouca criatividade do meio-campo preocupa
Internamente, o entendimento é de que o momento é para reconstrução. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, José Welison falou, pela primeira vez, sobre a queda para a Série B, afirmando que o extracampo pesou, mas também "assumindo a culpa" pelo elenco.
- Todos têm culpa do rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. Estamos cientes disso, mas também estamos cientes da grandeza do clube e de que podemos dar a volta por cima em 2021. Vamos lutar muito para fazer um ano de conquistas - afirmou.
Individualmente, José Welison ainda não sabe se terminará a temporada pelo Botafogo. O meio-campista está emprestado pelo Atlético-MG até o fim do Campeonato Carioca - o LANCE! adiantou que o Glorioso possui o desejo de estender o vínculo até dezembro.
- Estou feliz aqui no Botafogo. Feliz por ter tido uma boa sequência em 2020. Infelizmente não conseguimos nossos objetivos no fim da Série A, mas é hora de recomeçar para todos. Se tiver a oportunidade de permanecer aqui por mais tempo, sem dúvida, seria uma honra. Vou trabalhar para ajudar o clube sempre - revelou.Para liderar a busca por novos ares, o Botafogo apostou na contratação do Marcelo Chamusca, parte significativa no acesso do Cuiabá à primeira divisão na última temporada. Apesar do pouco tempo de treinamentos, Zé Welison diz que o elenco tem se acostumado com o novo técnico.
- O Chamusca é um treinador experiente, que sempre faz bons trabalhos onde passa. Nós estamos passando total confiança a ele desde a sua chegada para que possamos chegar ao nível que queremos o quanto antes. Tenho certeza que ele nos ajudará muito ao longo da temporada - analisou.
O camisa 50 é direto: acredita que o Botafogo pode conquistar o título do Campeonato Carioca. Para Welison, mesmo com as dificuldades e a nova comissão técnica, o Alvinegro deve brigar para levantar o troféu.
- O Campeonato Carioca é uma competição forte e a nossa ideia é chegar às finais e brigar pelo título. Temos condições disso. O grupo vem se preparando para começar o ano com uma ótima participação na disputa para dar confiança para o restante da temporada. O elenco tem se empenhado para que as coisas saiam como estamos planejando - finalizou.

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