Ao L!, Jean Silva projeta recuperação do Sampaio Corrêa contra o Vasco: 'Precisamos muito dessa vitória'

Crédito: Fredson Ferreira/Sampaio Corrêa

Após um bom início, o Sampaio Corrêa teve uma queda brusca de rendimento e não vence há sete jogos na Série B. Com isso, a equipe deixou a "primeira página" da tabela e viu a zona de rebaixamento se aproximar (7 pontos de diferença). Em entrevista ao LANCE!, o atacante Jean Silva, da Bolívia Querida, falou sobre a busca pela recuperação na tabela e projetou o duelo diante do Vasco, neste sábado, às 21h, no Castelão.- Essa Série B tem sido uma das mais disputadas devido ao número de clubes de grande expressão, campeões e vice-campeões brasileiros. Então, essa oscilação é devido à competição. Claro que ninguém quer ficar sete jogos sem vencer. A gente estava brigando pelo acesso e hoje vive uma realidade um pouco diferente, mas não jogaremos a toalha - ressaltou, e emendou:

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- Temos que manter os pés no chão. Entender que o acesso ficou um pouco mais distante em virtude desses sete jogos que não conseguimos vencer. A gente vai pensar primeiro em se distanciar ao máximo da zona de rebaixamento. Isso não passava na cabeça de ninguém e daremos o nosso melhor para chegarmos aos 45 pontos - explicou.

Para voltar a vencer, o Sampaio Corrêa terá a presença da torcida, mas precisa melhorar o desempenho como mandante. O time tem seis vitórias, quatro empates e três derrotas, tendo apenas a décima primeira melhor campanha contando os jogos em casa. O Vasco também terá torcedores no Castelão, neste sábado, que receberam a equipe em sua chegada à São Luís.

- A volta da torcida será importante com o apoio de todos. Todo mundo sabe que a torcida é o décimo segundo jogador. Vai ser muito importante neste jogo de sábado. O apoio de todos, a motivação e a energia positiva serão importantes e tomara que a gente faça um grande jogo e saia com a vitória - disse.Jean Silva exaltou a presença da torcida (Fredson Ferreira/Sampaio Corrêa)- Precisamos melhorar o nosso desempenho como mandante. A gente sabe disso. Acabamos dando uma oscilada, cedendo empates bobos e não saindo com a vitória. Mas sabemos que a nossa equipe é qualificada e iremos usar isso nesses últimos dez jogos para conseguir melhorar e lutar por coisas grandes - pontuou.

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Por fim, o atacante, que tem quatro gols na competição, projetou o duelo deste sábado, às 21h, contra o Vasco. Ele afirmou que a equipe buscará corrigir os erros e não deixar os principais jogadores da equipe carioca (Cano e Nene) terem condições de decidir a partida.

- Todos nós sabemos da grandeza do Vasco. Sabemos que tem jogadores de altíssimo nível. Mas a gente não está preocupado com a maneira como o Vasco vai jogar. Primeiro, iremos corrigir nossos erros, melhorar o nosso desempenho. Já estamos estudando o Vasco, mas primeiro vamos nos preocupar com o nosso posicionamento e jeito de jogar para sair neste sábado com a vitória - frisou, e acrescentou

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