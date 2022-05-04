Ao L!, Jair Ventura nega ter barrado chegada de Luís Diaz ao Corinthians: 'Deixa eu apanhar pelas verdades'

O técnico Jair Ventura, atualmente no Goiás, garantiu, em entrevista exclusiva ao LANCE!, que nunca vetou a contratação do atacante Luis Díaz, em 2018, quando dirigia o Corinthians. O colombiano hoje é um dos principais destaque do Liverpool-ING.GALERIA> Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012

O treinador assegurou que durante o tempo em que trabalhou no Timão, o nome do atleta, que na época defendia o Júnior Barranquilla, da Colômbia, não foi levado até ele.

- O nome nunca chegou. E se chegasse era um jogador que eu conheço. Como iria dar não para um cara desses?! Vamos brincar de falar um pouco a verdade. Deixa eu apanhar pelas verdades. Você pode até falar que eu fechei a casinha e não ataquei na semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Tudo bem, é uma estratégia, e fomos para a final. Agora, falar algo que eu não fiz, aí não. Vamos pagar as contas do que fazemos - disse Jair ao L!.

Ventura lembrou que o elenco que ele teve nas mãos no Alvinegro Paulista, no segundo semestre de 2018, havia sido desmontado, após a saída do técnico Fábio Carille para o Al-Wehda, da Arábia Saudita, à época. Portanto, naquele momento, Jair afirma que a chegada de Luis Díaz seria ótima para o Corinthians.

- Eu posso ter vários defeitos, mas não conhecer um jogador de mercado é algo muito ruim de se falar. Eu tive o privilégio de trabalhar em duas Libertadores, em 2017 e 2018, e o Luis (Díaz) jogou em 2018, contra o Palmeiras, Boca Juniors-ARG. Acabaram sendo eliminados na primeira fase, mas foram bem na Sul-Americana, chegando ao terceiro lugar. O Luis Díaz foi um dos destaques, apesar de não ser titular absoluto - relembrou o treinador.

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- É um jogador que eu sempre acompanhei e admiro. Como vou dar não para um cara que eu gosto?! - acrescentou o técnico que atualmente treina o Goiás.

Outro detalhe acrescentado por Jair Ventura, no contato com a reportagem, foi o momento em que ele assumiu o Corinthians, em 2018, não era de janela de transferências ativa, o que impossibilitaria a chegada de Luis Díaz ou qualquer outro jogador, ainda que oferecido.

- A gente (comissão técnica) acompanhou ele (Luis Díaz), como acompanhou no Porto-POR. A janela estava fechada, não tinha como eu reprovar o nome - justificou Ventura.

No Brasil, o único clube que Luis Díaz chegou a ter o nome envolvido foi o Flamengo, que foi atrás do jogador, mas ouviu do Barranquilla uma pedida financeira de 6 milhões de euros (R$ 26 mi, na cotação da época). O Rubro-Negro, então, recuou, e Luis Díaz foi parar no Porto, de Portugal, que em 2019 pagou 7 milhões de euros pelo jogador.

No início deste ano, o Liverpool, da Inglaterra, tirou Díaz dos Dragões por 49 milhões de Libras (R$ 352 mi atualmente).

De acordo com o site especializado em avaliações do mercado esportivo Transfermarkt, o valor estipulado pelo colombiano é de 45 milhões de euros (R$ 234 milhões na cotação atual). Ele é um dos 100 atletas mais bem avaliados pela plataforma no mundo (97°), ficando no 'Top 20' entre os sul-americanos (18°) e é o primeiro colombiano.