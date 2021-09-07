Ao L!, Gil fala do 'segredo' de sua longa sequência no Corinthians: 'As coisas não acontecem por acaso'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, para enfrentar o Juventude, pela 19ª rodada do Brasileirão-2021. Na partida, um personagem atingirá uma marca significativa: trata-se de Gil, que vai completar a sequência de 19 jogos como titular do Timão, ou seja, o zagueiro jogou todos os duelos do primeiro turno da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista ao LANCE!, o defensor revelou o segredo dessa série longeva, que não teve lesões, problemas físicos ou suspensões. Para ele, que completou 34 anos em junho, os resultados obtidos hoje são frutos de todo o trabalho que fez durante sua carreira e que o permite a querer buscar ainda mais coisas.

- Acho que o segredo é o trabalho do dia a dia. No futebol as coisas não acontecem por acaso. É muito do que você faz durante toda sua carreira. Procurei sempre me cuidar, tanto da parte física quanto da mental, e fico feliz de estar vivendo esta sequência. Espero poder aumentá-la ainda mais.Para que essa sequência seja ainda mais longa, Gil tem contado com a boa fase da equipe no campeonato e que pode melhorar com a chegada dos reforços. Assim, com o crescimento do coletivo, a qualidade individual fica mais evidente, principalmente quando Gil é um desses jogadores que se destacam no time.

- Acho que talvez seja a melhor fase do time, e aí o individual aparece. Não podemos apontar um ou outro, é sempre no coletivo. Eu me sinto bem, tivemos momentos ruins no coletivo, mas agora as coisas estão melhorando. Mas temos que seguir trabalhando, pois tem muita coisa para melhorar ainda.

Terceira melhor defesa do Brasileirão com apenas 15 gols sofridos, o Timão conta com uma dupla que tem dado muito certo: Gil, experiente, vitorioso e um dos pilares do clube na última década, e João Victor, jovem, com passagem pela base corintiana e muito promissor, formam uma das melhores parcerias da competição neste momento. Todo esse contexto defensivo, inclusive com ingrediente histórico, ajudou a equipe a subir para a sexta posição na tabela.

- A parte defensiva do Corinthians vem de anos sendo um ponto forte das equipes que foram montadas. Mas é sempre algo que envolve todos os 11. Hoje tudo começa lá na frente e vai até o goleiro. Eu procuro ajudar todos, conversamos muito e são atletas que conhecem bem o clube. Mesmo o João, que é mais jovem, vem da base e sabe como é o Corinthians. O Sylvinho nos cobra muito e temos buscado ouvi-lo pra evoluir - declarou Gil.

Para o jogo desta terça-feira, o Corinthians teve cerca de dez dias de preparação, envolvendo descanso, treinos regenerativos, físicos e táticos. Essa rotina tem sido comum nos últimos meses, por conta das semanas livres do clube em decorrência das eliminações nas outras competições. Para o camisa 4 do Timão, isso tem feito a diferença para o trabalho da comissão técnica.

- Com certeza esses períodos ajudam, ainda mais quando temos chegadas e saídas de jogadores. Isso é importante também para a nossa recuperação e em um início de trabalho de uma nova comissão técnica - explicou.

Pronto para atuar em seu 19º jogo seguido pelo Brasileirão-2021, ele quer ainda mais, especialmente se isso puder levar a equipe a conquistar seus objetivos na competição. Ainda que não consiga chegar nas 38 partidas sem desfalcar a equipe, ele sabe que o elenco conseguirá suprir essa ausência.

- Vou trabalhar para isso. Sei que é difícil, pois são muitos jogos, mas vou lutar pra conseguir aumentar ao máximo essa sequência. O mais importante é que o Corinthians possa ir bem e buscar os bons resultados. Se por acaso acontecer de ficar fora, temos um elenco bom para suprir qualquer ausência - concluiu.