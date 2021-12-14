Ao L!, Ganso projeta temporada e analisa chegada de Felipe Melo ao Fluminense: 'Vai ajudar os jovens'

Ao finalizar a temporada, o Fluminense confirmou que irá disputar a sua segunda Copa Libertadores seguida. Para isso, a equipe segue mapeando o mercado e anunciou a chegada do experiente volante Felipe Melo. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Paulo Henrique Ganso analisou a contratação, falou que está recuperado e explicou sobre sua negociação com o Santos, que não avançou no meio do ano. - Sem dúvida, fazer o que eu tanto amo (jogar futebol). O que eu gosto de fazer é me divertir jogando futebol. Começar com o time na pré-temporada, todo mundo junto. Isso vai ser muito importante para a sequência do time em 2022 - salientou o meia, que está recuperado depois de operar o braço direito.

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As divisões de base do Fluminense formadas em Xerém são conhecidas como um celeiro de jovens talentosos. A equipe tem apostado na mescla desses meninos com atletas mais experientes como o ídolo Fred. Ao ser perguntado sobre a chegada de Felipe Melo, Ganso disse que ele é um jogador campeão (venceu as duas últimas Libertadores pelo Palmeiras) e que irá ajudar os jovens trazendo experiência.

- Ele é um cara campeão, muito experiente. Vem de sua segunda Libertadores e vai nos ajudar bastante na competição e durante a temporada inteira. Vai ajudar muito os jovens de Xerém. O Fluminense tem uma fábrica de jogador, que precisa ser lapidada cada vez mais. O que sai de jogador bom é espetacular. Isso só faz bem ao Fluminense e ao futebol brasileiro - exaltou.

No meio do ano, o jogador não vinha sendo muito utilizado e teve uma negociação com o Santos, seu ex-clube. No entanto, as equipes não chegaram a um acordo e Ganso permaneceu no Tricolor. Ele projetou a próxima temporada, afirmou não ter nenhum negociação e disse que almeja conquistar títulos em 2022 com a camisa do Fluminense.

- Não tenho nenhuma negociação, tenho contrato com o Fluminense. Estou aqui para ajudar a equipe do Fluzão. O que não deu certo foi o acordo entre as duas equipes mesmo. Eu não vinha participando muito e estava procurando um lugar onde eu pudesse me divertir. Fazer aquilo que eu falei que é jogar futebol e estar em campo. Espero que isso possa acontecer mais vezes em 2022 e vamos ver se a gente consegue conquistar títulos com o Fluzão - pontuou.

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