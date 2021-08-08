Ao L!, Eduardo Oliveira fala sobre o momento do sub-20 do Fluminense e traça objetivo: 'Agora é chegar no G8'

Crédito: Divulgação/Fluminense

Se o começo do Fluminense no Campeonato Brasileiro sub-20 foi irregular, o momento, agora, é promissor. Nos últimos três jogos, o time conseguiu duas vitórias - sendo uma delas no clássico contra o Vasco - e um empate. Nessa sequência positiva, inclusive, o Tricolor conquistou sete dos 13 pontos que possui hoje na tabela de classificação.

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- Em relação aos jogadores que ano passado foram campões sub-17, o clube teve por estratégia ascendê-los, a maior parte da equipe titular, ao sub-23 ou ao profissional. Isso gerou uma oportunidade para jogadores que não vinham tendo tanta oportunidade nascidos em 2002 e até 2001. - Alguns de 2003 que faziam parte daquela equipe campeã nacional do sub-17, mas que não tiveram tanta minutagem estão conosco. Aí também estão tendo oportunidade. Esse é o processo de maturar os jogadores, de dar oportunidades de quem vem tendo rendimento nos treinamentos para que a gente possa ter novos talentos surgindo para a equipe principal num futuro próximo. Em 2020, o Fluminense foi o Campeão Brasileiro sub-17 (Mailson Santana / FFC)Eduardo Oliveira também ressaltou a importância de ter calma com os jogadores do sub-20. O técnico revelou que já é possível ver o destaque de alguns atletas, mas ressaltou, novamente, que é um momento de maturação. Assim, ele acredita que esta temporada vai consolidar talentos e prepará-los para atuar, futuramente, no time profissional.

- A gente está começando a ver alguns jogadores tendo destaque. Isso é ainda precoce, acredito que eles estão em momento de maturação. Acho que essa temporada no sub-20 é uma temporada que vai consolidar alguns desses talentos e que o torcedor tenha paciência para que eles possam ter esse período para ganhar essa experiência.

- E aí sim, quando eles, de fato, subirem ao sub-23 ou à primeira equipe, eles estarem preparados para representar nesse nível mais elevado. E aí conseguir ter uma carreira e gerar os resultados que o clube espera com a promoção desses talentos.