Ao L!, Dudu, do Atlético-GO, projeta duelo contra o Flamengo e destaca: 'Temos que beirar a perfeição'

Crédito: Bruno Corsino/ACG

Embora o Flamengo venha de um momento conturbado na temporada, o Atlético-GO não deve ter vida fácil na partida desta sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, válida pela 19ª rodada do Brasileirão. A opinião é compartilhada por Dudu, lateral-direito do Dragão, que, em entrevista exclusiva ao LANCE!, ainda frisou que o time precisará ter uma atuação que "beira a perfeição" para conquistar os três pontos.> Defesa do Flamengo ganha novos holofotes contra o Atlético-GO- Acredito que não (teremos uma vantagem com o momento do Fla), sabemos da qualidade do Flamengo e da força que eles têm junto com a torcida. Vai ser um jogo muito complicado e temos que beirar a perfeição para sair com um resultado positivo no Maracanã, que vai nos ajudar muito na nossa caminhada.

Dudu, inclusive, não atua desde o dia 9 de outubro, quando o Atlético-GO empatou sem gols com o Fluminense, pela 25ª rodada do Brasileirão. O lateral sofreu uma lesão na coxa e precisou ser substituído ainda no começo do primeiro tempo. No entanto, agora, ele garante que está recuperado e espera aguentar os 90 minutos de partida contra o Fla.

Isso acontece porque, hoje, os seis primeiros colocados no Campeonato Brasileiro garantem vaga na competição continental. No entanto, caso os campões da Libertadores (Palmeiras ou Flamengo), Sul-Americana (Red Bull Bragantino ou Athletico-PR) e Copa do Brasil (Athletico-PR ou Atlético-MG) terminem o Brasileirão até a sexta colocação, mais três vagas se abrem, o que acarretaria em um "G9". Mesmo assim, Dudu pregou pés no chão e ressaltou que, primeiro, a meta é permanecer na primeira divisão.

- Sempre prego o jogo a jogo, um objetivo de cada vez. Primeiro temos que fazer a quantidade de pontos necessárias para ficar longe do Z4, só depois disso vamos buscar nosso lugar nas competições internacionais, jogo a jogo respeitando sempre as etapas uma a uma.

> Veja e simule a tabela do Campeonato BrasileiroPor outro lado, o lateral não deixou de reforçar a confiança no Atlético-GO. No Campeonato Brasileiro, o time já bateu o Galo, líder isolado da competição, e o Fortaleza, uma das equipes que está na briga também pelo primeiro lugar. Dudu relembrou essas vitórias e acredita que o Dragão pode sair com os três pontos do Maracanã.

- Com certeza, esses jogos servem de parâmetro para sabermos que já fizemos coisas muito boas no campeonato. Que possamos entrar da mesma forma contra o Flamengo, com garra, agressividade e criatividade para buscar um resultado positivo no Maracanã.

Contudo, para levar os três pontos de volta para Goiânia, o Dragão terá a missão de parar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter dois jogos a menos (27), o Flamengo já marcou 50 gols - melhor marca e média da competição. Dessa forma, Dudu disse que o Atlético-GO precisa fazer uma partida sem erros na defesa e garantiu que o time não deixará de atacar o Fla.