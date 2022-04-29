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Ao L!, diretor médico do Vasco detalha a ciência por trás da superação de Raniel

Camisa 9, que chegou no início do ano com desconfiança, renasce no Cruz-Maltino e faz melhor temporada de sua carreira...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 16:04
Raniel foi contratado pelo Vasco no início do ano sob a desconfiança dos vascaínos. Em 2022, o atacante renasceu com a camisa do Cruz-Maltino e já superou os números das suas três temporadas anteriores. Com exclusividade ao L!, o Diretor Médico e Coordenador do Departamento de Saúde e Performance do Vasco, Gustavo Caldeira, detalhou o planejamento para condicionar o camisa 9 vascaíno.> Ao L!, Dinamite revela emoção de estar nos braços do torcedor do Vasco: 'Voltei aos tempos de jogador'
> Autor de todos os gols do Vasco na Série B, Raniel iguala sua melhor marca: 'Não é surpresa para mim'
- Quando contratamos um atleta aqui no clube, fazemos um screening de saúde e performance e elaboramos um relatório de escala de risco de contratação. Nós fazemos isso para diminuir ao máximo o risco de uma contratação que nos dê problema - contou o médico e emendou na sequência o plano feito exclusivamente para o Raniel:
- A pressão era grande pelo fato de ter tido uma complicação grave da Covid-19 em 2020 e teve a sua carreira ameaçada. Após realizarmos uma bateria de exames, concluímos que seria possível fazê-lo voltar a jogar em alto nível. A partir desse momento parabenizo todo o staff do DESP, que foi mobilizado para inaugurar um programa de recondicionamento físico, para que ele pudesse retornar em alta performance na plenitude da sua carreira. Hoje, nós temos 4 meses de trabalho junto ao Raniel e ele possui números muito superiores ao que possuía nas temporadas anteriores.
Em 2022, o jogador tem ao todo 18 jogos, 1.359 minutos (média 76 minutos por jogo), 9 gols e atuou em 90% das partidas. Na temporada de 2021, foram 19 jogos, 514 minutos (média 27 minutos por jogo) e anotou um gol. Já em 2020, jogou 14 partidas, 801 minutos (média 57 minutos por jogo) e dois gols. E em 2019, foram 25 jogos, 1.138 minutos (média 46 minutos por jogo) e marcou quatro gols.
Crédito: RanieljámarcounovegolspeloVasco(Foto:DanielRamalho/Vasco

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