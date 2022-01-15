Ao L!, Deyverson revela o que pensou antes de marcar o gol do título da Libertadores: 'Se eu perdesse...'

O Palmeiras já vive o ano de 2022 nesta pré-temporada, às vésperas do Mundial de Clubes, mas não se esquece da grande conquista da Copa Libertadores, no ano passado, vencendo um de seus grandes rivais: o Flamengo. O herói daquele título foi Deyverson, que participou de live do LANCE!, no Tik Tok, na última sexta-feira, e contou sua emoção naquele momento, além de seu pensamento na hora de finalizar para o gol.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Herói improvável em Montevidéu, o centroavante palmeirense entrou na prorrogação da final, no lugar de Raphael Veiga. Não demorou nem cinco minutos para que ele pudesse mostrar seu protagonismo ao pressionar a saída de bola do Flamengo, roubar a bola de Andreas Pereira e concluiu na saída de Diego Alves. O lance, até parece rápido olhando de fora, mas na cabeça de Deyvinho durou uma eternidade, pensando o que seria se ele perdesse o gol.

- Na verdade quando eu roubei aquela bola ali... Vou contar uma coisa para vocês que não contei para ninguém. Vocês serão os primeiros a saber. Quando eu peguei aquela bola ali, que eu roubei, falei assim "p** que p*, por que eu roubei essa bola, irmão? Se eu fizer o gol, eu sou o cara, mas se eu perder, irmão, esquece, estou no inferno". Mas graças a Deus eu pude ali, com a ajuda dos meus companheiros e da torcida, pude fazer esse gol tão importante para minha carreira - contou o autor do gol do tricampeonato alviverde.Apesar de saber que sua estrela brilhou na final da Liberta, ele tem noção de que tudo aquilo aconteceu por conta de toda uma estrutura montada por Abel Ferreira para chegar naquele resultado. Além disso, o centroavante lembrou o quanto aquele gol foi importante para que muitas pessoas repensassem o que disseram sobre ele, que garante que reconheceu as falhas que cometeu.

- Na verdade não fui eu sozinho. Somos um grupo. O Abel sempre fala isso. Todos somos um. Eu fico feliz por ter feito o gol, claro! Não só eu, como minha família. Por todo momento que eu passei no Palmeiras. As dificuldades. E, hoje, estar podendo sair na rua e receber carinho, reconhecimento das pessoas, pedidos de desculpas... pessoas se arrependendo por tudo que falaram. É muito gratificante, é muito bom. O homem é homem quando reconhece que errou e eu reconheci minhas falhas. Mas, hoje, Graças a Deus, que me abençoou, eu estou podendo aproveitar esse meu momento com meus companheiros, meus familiares e pessoas que eu amo.