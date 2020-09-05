Ao L!, Delacruz fala sobre escolha de novo hit das arquibancadas do Vasco: 'Responsabilidade muito grande'

Crédito: Cantor fará a escolha das cinco canções finalistas enviadas por torcedores (Reprodução/Instagram

O "Feat Vasco", concurso musical promovido pelo Cruz-Maltino para a escolha de um novo hit para as arquibancadas teve a etapa de inscrição de composições concluída nesta sexta-feira. O LANCE! conversou com o cantor Delacruz, padrinho do projeto e responsável por escolher as cinco músicas finalistas, entre mais de cem enviadas, segundo o clube. Carioca de Vigário Geral e vascaíno apaixonado, o artista falou do sentimento de fazer parte de uma escolha tão marcante.

– Estou muito animado. Cheguei a conclusão que os compositores vascaínos são muito bons pelo que já vi. Não fazia ideia que havia tanta gente talentosa torcendo para o Vasco. Estou ansioso para começar o processo de decisão da música e espero que meu coração me dê a direção correta, que Deus me ajude a fazer a escolha certa e que vire um sucesso entre a torcida. É uma responsabilidade muito grande. A decisão será minha, baseada em toda a minha identificação pessoal – comentou o cantor.

Um dos expoentes do hip-hop nacional e figura frequente em eventos recentes do clube, Delacruz disse ainda não ter tido tempo de ouvir todo o material recebido. O cantor, no entanto, chamou a atenção para algo comum entre as composições: a valorização da história do Vasco.

– Ainda não parei para escutar tudo. Estava esperando acabar o prazo de inscrições. Já ouvi uma parte do material, mas quero parar e ouvir cada uma com cuidado para analisar de uma maneira justa. Gostei de algumas coisas que ouvi. Vários músicos fizeram composições contando a história do Vasco. Achei muito legal porque percebi que estudaram bastante a história do clube, fatos e datas bem específicos. Isso já me alegrou bastante, o fato de terem estudado a fundo antes de escrever. Agora vou ouvir cada um dos candidatos – disse o cantor.

As cinco canções finalistas escolhidas por Delacruz passarão por uma votação popular em live na Vasco TV para a escolha da campeã. A partir daí, abre-se a segunda etapa, com a cantora Lexa como madrinha, quando será escolhido a voz que dará vida à canção, com um processo seletivo semelhante.

Próximas etapas do 'Feat Vasco':

04/09 Encerramento das inscrições (1ª fase)25/09 Anúncio dos 5 finalistas (1ª fase)02/10 Final da 1ª fase (Melhor Composição) e abertura Inscrições (2ª fase)12/10 Encerramento das inscrições (2ª fase)30/10 Anúncio dos 5 finalistas da (2ª fase)06/11 Final da 2ª fase (Melhor Voz)AINDA A DEFINIR - Entrega Música+VideoclipVeja outras respostas de Delacruz ao LANCE!:

Troca de ideias com Lexa :

Quando chegar na fase de escolher os cantores, a Lexa e eu ,certamente, vamos trocar muita ideia, vamos nos comunicar bastante. Nos conhecemos em um jogo do Vasco, mas foi um contato rápido, não tivemos uma conversa muito longa, mas tiramos fotos juntos e com a galera do clube. Ela é bem simpática. Conheço e gosto muito do trabalho dela. Vi a live que ela fez no aniversário do Vasco e achei bem legal.

Aproximação com o Vasco:

Essa minha aproximação com o Vasco está sendo surpreendente, quase inacreditável para mim. Jamais imaginei isso. O Vasco é a minha paixão desde criança, me deslumbrei com Vasco minha vida inteira e jamais imaginei que um dia o clube viesse a me notar, menos ainda que um dia trabalharíamos em conjunto.

Sucesso entre os jogadores jovens: