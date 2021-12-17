Ao L!, Chay elogia diretoria do Botafogo e destaca trabalho de Enderson: 'Tem todos os méritos'

Um dos destaques do Botafogo na temporada, Chay fez uma visita especial de natal ao projeto educacional "Craque do Amanhã" para a alegria das crianças. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o camisa 14 fez uma balanço da temporada e elogiou tanto o trabalho do técnico Enderson Moreira, quanto da diretoria do Alvinegro. Ele também relembrou a parceria de sucesso com Rafael Navarro na campanha da Série B- Em relação ao Enderson Moreira era bem nítido. Embora o Chamusca (Marcelo) estivesse fazendo o trabalho dele, o Enderson chegou a mudou muita coisa no grupo. Ele tinha um trabalho psicológico muito bom com a gente. Fora o trabalho dentro de campo. Tanto que saímos de décimo quarto para a liderança e fomos campeões. Tem todos os méritos. Ele é um cara sensacional como pessoa e profissional - disse o jogador.

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Desde que foi contratado, Chay chamou atenção dentro de campo com grandes atuações para delírio da torcida. Com isso, a diretoria não mediu esforços para contratá-lo em definitivo - contrato até 2024. O jogador afirmou que a direção alvinegra está sempre próxima dos jogadores e dá o respaldo necessário para dar sequência ao trabalho.

- É uma diretoria séria, dão respaldo para gente, sempre bem transparente. Está sempre bem próxima do nosso dia a dia. Sempre aberta à conversas. A gente espera que continue essa união entre diretoria e campo para que dê tudo certo - salientou.

Por fim, o jogador citou a sintonia com o Rafael Navarro dentro e fora de campo. Ele afirmou que tem muito contato com o amigo e que espera que ele continue no Botafogo para 2022. No entanto, o Palmeiras fez uma proposta para Navarro e está bem próximo de acertar a contratação.

- Atribuo (sintonia com Rafael Navarro) à resenha. Nossa resenha sempre foi muito boa. É um garoto sensacional. A gente mantém contato, mas procuro não falar da vida profissional dele. Nossos contato é sobre a vida pessoal. É um amigo que fiz no futebol. Joga muita bola e a qualidade técnica e física dele contribui. Falo que ele tem uma força incrível. Espero que ele renove, mas se não renovar vai seguir o caminho livre. Ele sabe o que é melhor para ele. Futebol é isso. A instituição fica e o jogador vai embora - pontuou, e mandou um recado à torcida alvinegra:

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- O recado é que o torcedor continue apoiando. Futebol é feito de altos e baixos, mas o incentivo do torcedor é primordial para a equipe. O torcedor botafoguense é apaixonado, sabemos disso. E vamos nos dedicar para conseguir voos altos, mirar competições internacionais. Em relação à minha recuperação, ficar despreocupado, sempre fui dedicado em minha vida. Foi uma lesão simples, tinha que fazer correção e já já estou de volta - finalizou.