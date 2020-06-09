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Ao L!, Arthur Gomes revela maior objetivo profissional: 'Ser feliz com a camisa do Santos'

Após um ano emprestado à Chapecoense, atacante tem o seu melhor início de ano na carreira...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 12:00

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 12:00

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Menino da Vila, o atacante Arthur Gomes retornou ao elenco profissional do Santos nesta temporada, após atuar pela Chapecoense em 2019. Ao lado de Eduardo Sasha e Raniel, ele é um dos artilheiros da equipe até a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Ao LANCE!, o jogador afirmou que, mentalmente mais maduro, esse retorno é importante para ele consolidar um grande objetivo profissional: ‘Ser feliz com a camisa do Santos’.
– Meu principal objetivo é ser feliz jogando futebol, e com a camisa do Santos foi o que eu sempre sonhei. Sempre quis jogar no Santos e hoje podendo realizar esse sonho meu e da minha família eu fico muito feliz – disse com exclusividade ao L!.
– Podendo dar alegrias aos torcedores, esse é um dos meus objetivos, claro, e, com certeza, o meu maior objetivo é ser feliz com a camisa do Santos, fazer gols, conquistar títulos. E eu sei que estando feliz e estando tranquilo isso vai acontecer naturalmente – completou.
Com dois gols em oito jogos disputados em 2020 (sendo três como titular), Arthur Gomes tem o melhor início de ano em sua carreira. Nesta temporada, já marcou a metade dos tentos que fez em 2018 (pelo Peixe) e 2019 (pela Chape), anos no qual ele foi mais vezes às redes: quatro. Nas ocasiões, disputou 37 e 30 partidas, respectivamente.
* Sob supervisão de Vinícius PerazziniE MAIS:Santos teve quatro capitães diferentes em 2020; veja quais foramSantos comercializa mais ingressos para reprise da final da Libertadores do que média na Vila em 2020Mesmo em meio a pandemia, Santos anuncia novo patrocinador E MAIS:

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