Ao L!, Arthur Gomes revela maior objetivo profissional: 'Ser feliz com a camisa do Santos'

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

Menino da Vila, o atacante Arthur Gomes retornou ao elenco profissional do Santos nesta temporada, após atuar pela Chapecoense em 2019. Ao lado de Eduardo Sasha e Raniel, ele é um dos artilheiros da equipe até a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Ao LANCE!, o jogador afirmou que, mentalmente mais maduro, esse retorno é importante para ele consolidar um grande objetivo profissional: ‘Ser feliz com a camisa do Santos’.

– Meu principal objetivo é ser feliz jogando futebol, e com a camisa do Santos foi o que eu sempre sonhei. Sempre quis jogar no Santos e hoje podendo realizar esse sonho meu e da minha família eu fico muito feliz – disse com exclusividade ao L!.

– Podendo dar alegrias aos torcedores, esse é um dos meus objetivos, claro, e, com certeza, o meu maior objetivo é ser feliz com a camisa do Santos, fazer gols, conquistar títulos. E eu sei que estando feliz e estando tranquilo isso vai acontecer naturalmente – completou.

Com dois gols em oito jogos disputados em 2020 (sendo três como titular), Arthur Gomes tem o melhor início de ano em sua carreira. Nesta temporada, já marcou a metade dos tentos que fez em 2018 (pelo Peixe) e 2019 (pela Chape), anos no qual ele foi mais vezes às redes: quatro. Nas ocasiões, disputou 37 e 30 partidas, respectivamente.