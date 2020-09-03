Ao avisar que havia acertado com o Flamengo, Isla ouviu de Vidal: 'Me espera mais dois anos que posso ir'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Maurício Isla foi oficializado como reforço do Flamengo e treina com o grupo principal há duas semanas, tempo suficiente para o lateral-direito cair nas graças da Nação após as boas apresentações diante do Santos e do Bahia. Em entrevista à FlaTV, o chileno falou sobre o acerto com o clube da Gávea e comentou sobre um compatriota que, apesar de não ter sido contratado pelo Rubro-Negro, já mexe com o sentimento dos torcedores: o meia Arturo Vidal.

- Demorou dois dias (a negociação). Foi uma negociação muito rápida. Foram muito rápidos, me entregaram tudo e percebi imediatamente que me queriam. Tive a oportunidade de falar com Vidal, que é muito amigo do Rafinha (hoje do Olympiacos, da Grécia) e ele estava muito feliz. Só o que me disse foi: "Me espera mais dois anos que posso ir ao Flamengo", me disse Arturo - afirmou Isla, que já atuou em mais de 130 partidas com Vidal pela seleção e Juventus: