Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'

Uma simples propaganda foi capaz de fazer o escudo do Botafogo rodar todo o mundo durante o fim de semana. Tudo isso por conta da placa de publicidade com o aplicativo "Fan Of The Match" tendo o escudo do Alvinegro durante a vitória do Chelsea sobre o Crystal Palace, pela Premier League.+ Por projeto, Botafogo não desiste e ainda tenta final feliz por Luís Castro, técnico perto do Corinthians

Um dos anúncios no Selhurst Park, casa dos Eagles, trazia à tona o escudo do Botafogo em um aplicativo da empresa "Facebank". O app foi sucesso na torcida do Glorioso, com vários torcedores compartilhando imagens com os rostos 'pintados' de alvinegro nas redes sociais durante o sábado, mas a proporção foi muito maior.

A partida entre Chelsea e Crystal Palace foi transmitida para 188 países, alcançando mais de 100 milhões de pessoas espalhadas pelos cinco continentes do planeta.A internacionalização da marca é algo que John Textor vê como fundamental para alavancar o Botafogo. A publicidade do aplicativo durante a partida, vale ressaltar, partiu dele. Em contato com o LANCE!, o empresário, que está prestes a assinar o contrato definitivo para comprar 90% da SAF do Alvinegro, vibrou com a repercussão.

– Claro que isso é só um pequeno início, nós temos o sonho de tornar o Botafogo uma potência global do futebol. Esses pequenos fatores ajudam e ainda são divertidos - afirmou John Textor.

A comemoração de Hakim Ziyech, autor do gol da vitória do Chelsea, teve as placas de publicidade com o escudo do Botafogo aparecendo ao fundo.