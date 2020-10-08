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Anunciado pelo Liverpool, Marcelo Pitaluga se despede do Fluminense: 'Muito orgulho'

Goleiro assina com o clube inglês e irá treinar ao lado de Alisson, apesar de atuar pelas equipes de base para se adaptar ao futebol local...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 18:13

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:13

Crédito: Arquivo Pessoal
Criado nas divisões de base do Fluminense, Marcelo Pitaluga foi anunciado oficialmente pelo Liverpool nesta quinta-feira. Através das redes sociais, o goleiro se despediu do Tricolor, onde passou quase 10 anos. O acerto da venda aconteceu há quase um mês e o clube brasileiro manteve 25% dos direitos econômicos do jogador em uma negociação que pode chegar a cerca de R$ 12,5 milhões entre bônus e mecanismo de solidariedade.
- Hoje encerro meu ciclo no Fluminense. Foram quase 10 anos de clube, iniciando no futsal, passando por Xerém, até chegar ao profissional. Sempre tive todo suporte necessário, de pessoas e profissionais fantásticos. Sou muito grato aos meus companheiros e a todos os funcionários do clube, em especial, aos treinadores de goleiros. Obrigado por tudo, Fluminense. Eu tenho muito orgulho de ter vestido essa camisa. E vou levar pra sempre comigo as três cores que traduzem tradição - escreveu o jogador.
Aos 17 anos, Marcelo Pitaluga era uma das grandes promessas formadas na base do Fluminense. Ele não chegou a atuar pelos profissionais e era a quarta opção no elenco principal, mesmo com todo talento. Convocado para a Seleção Brasileira em diversas oportunidades, Marcelo foi campeão do Mundial Sub-17 no ano passado, no torneio realizado no Brasil.

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