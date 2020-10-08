Anunciado pelo Liverpool, Marcelo Pitaluga se despede do Fluminense: 'Muito orgulho'

Crédito: Arquivo Pessoal

Criado nas divisões de base do Fluminense, Marcelo Pitaluga foi anunciado oficialmente pelo Liverpool nesta quinta-feira. Através das redes sociais, o goleiro se despediu do Tricolor, onde passou quase 10 anos. O acerto da venda aconteceu há quase um mês e o clube brasileiro manteve 25% dos direitos econômicos do jogador em uma negociação que pode chegar a cerca de R$ 12,5 milhões entre bônus e mecanismo de solidariedade.

- Hoje encerro meu ciclo no Fluminense. Foram quase 10 anos de clube, iniciando no futsal, passando por Xerém, até chegar ao profissional. Sempre tive todo suporte necessário, de pessoas e profissionais fantásticos. Sou muito grato aos meus companheiros e a todos os funcionários do clube, em especial, aos treinadores de goleiros. Obrigado por tudo, Fluminense. Eu tenho muito orgulho de ter vestido essa camisa. E vou levar pra sempre comigo as três cores que traduzem tradição - escreveu o jogador.