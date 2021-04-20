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Anunciado como reforço, meia Yeison Guzmán, de 23 anos, pode desistir de jogar no Cruzeiro

O clube mineiro ainda não se pronunciou sobre o caso, mas a vinda do jogador está sob risco de não acontecer depois do acerto entre a Raposa e o Envigado-COL...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 17:26
Crédito: Yeison era esperado até o fim da semana em BH. Sua chegada agora virou uma incógnita- (Divulgação/Envigado
Uma reviravolta pode acontecer com o Cruzeiro. Após anunciar o meia Yeison Guzmán, última quinta-feira, 15 de abril, com contrato até 2025, em acerto com o Envigado, da Colômbia, o jogador, de 23 anos, quer desistir de jogar pela Raposa. Essa informação foi veiculada pela rádio Caracol, da Colômbia, e confirmada pelo L!. Por enquanto, o Cruzeiro não se pronunciou no caso e a transação está paralisada, já que o atleta era esperado ainda esta semana em Belo Horizonte. Antes do acerto com o Cruzeiro, o empresário do jogador, Kormac Valdebenito, havia dado declarações na Colômbia de que temia não ter garantias que a Raposa arcaria em dia com os compromissos com seu atleta. Yeison Guzmán terá custo, se o negócio for confirmado, R$ 6,5 milhões por 80% dos seus direitos econômicos.

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