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futebol

Antigo clube de Haaland lança série com imagens de bastidores

Red Bull Salzburg, da Áustria, teve uma das mais importantes temporadas de sua história na jornada 2019/2020. Agora, o clube disponibilizou conteúdo especial de forma gratuita...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 13:28

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 13:28

Crédito: Markus Berger/Red Bull Content Pool
"Cometa" Haaland, amistoso contra o Real Madrid, jogo emblemático contra o Liverpool em Anfield... O Red Bull Salzburg, da Áustria, teve uma das mais importantes temporadas de sua história. E, a partir de imagens de bastidores e entrevistas inéditas, o clube lança a primeira temporada da série "Jeder.mann" para contar todos esses momentos de um modo especial. Com legendas em português, o conteúdo está disponível gratuitamente na Red Bull TV. Ao longo dos nove episódios, com cerca de 16 minutos de duração cada, a série retrata a preparação da equipe diante dos desafios, como a reformulação do elenco, as escolhas do treinador visando aos jogos e a amizade dos atletas fora das quatro linhas. Ídolo do Red Bull Salzburg, o zagueiro brasileiro André Ramalho é um dos grandes nomes da série. Joia do futebol mundial, o atacante Erling Haaland aparece com destaque na produção. O atacante de 19 anos saiu do Red Bull Salzburg rumo ao Borussia Dortmund, da Alemanha, na última semana de 2019.
A série "Jerder.mann" pode ser acompanhada gratuitamente por meio do link https://win.gs/2OtdmEI, com legendas em português.

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