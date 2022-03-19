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Antiga condenação de dono da 777 Partners ganha redes sociais; Vasco mantém tranquilidade sobre SAF

Sócio majoritário da empresa que tem encaminhada a compra da Sociedade Anônima do Futebol do Cruz-Maltino cumpriu pena por caso de tráfico de cocaína há quase 20 anos...
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Publicado em 

18 mar 2022 às 21:32

Publicado em 18 de Março de 2022 às 21:32

A chegada dos executivos da 777 Partners ao Rio fez chegar às redes sociais do Brasil uma condenação antiga de Josh Wander. O sócio principal da empresa que tem encaminhada a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco foi condenado por tráfico de cocaína há quase 20 anos. O "ge" publicou a história primeiramente.A quantidade de 31 gramas resultou numa acusação, em 2003, ao então estudante. No ano seguinte, ele foi condenado à pena de liberdade condicional, já cumprida. Vale ressaltar que o caso em nada impede, legalmente, a negociação da 777 com o Cruz-Maltino.
- Esta única acusação de delito de aproximadamente 20 anos atrás é história antiga. Josh, há muito tempo, deixou este pequeno incidente para trás e progrediu para se tornar o co-fundador da 777 Partners, transformando-a em uma das mais bem sucedidas empresas no ramo - respondeu a empresa em nota oficial.
De todo modo, a situação foi polemizada nas redes sociais. Opositores à criação e venda da SAF criticaram, e apoiadores minimizaram o ocorrido, citando, principalmente, a quantidade. O Vasco entende ser caso particular, por isso não vai se manifestar.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A 777 veio ao Rio em comitiva de executivos. Chegou no início da manhã da última quinta-feira, conheceu sedes do Vasco, teve contatos com jogadores. Na semana que vem, uma reunião do Conselho Deliberativo do clube vai dar mais um passo rumo ao novo tempo do futebol vascaíno.
Crédito: JoshWanderéodonodaempresaquedeveráseradonadofuteboldoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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