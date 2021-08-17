Antes do Corinthians, Adson chegou a passar em teste no Real Madrid

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Quem vê Adson tão jovem começando a se destacar no Corinthians não imagina a história que ele já passou na carreira, algo que ele vai guardar para sempre: uma aprovação em teste no Real Madrid. Alguns fatores o impediram de ficar na Espanha e o destino acabou levando o meia-atacante ao Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Tudo começou no interior de Goiás, na cidade de Aruanã, quando um empresário estrangeiro viu um garoto de 12 anos se destacar entre os colegas da mesma idade. Naquele dia, Adson marcou cinco gols, mais do que suficiente para o agente levar os vídeos do jogo para os dirigentes merengues.

- Em 2012, eu morava no interior de Goiás, aí um empresário francês ficou sabendo que tinha um menino que era bom de bola e aí foi assistir a um jogo meu e nesse jogo eu acabei fazendo cinco gols. Aí ele falou "vou pegar umas filmagens suas e vou mandar para eles para ver o que eles falam" - lembrou.Ao entrar em contato com as imagens, o Real Madrid se interessou por Adson e o convidou para fazer um teste no clube. O garoto foi aprovado após o período que passou na Espanha, mas acabou não ficando, pois não havia condições financeiras de seus pais permanecerem no país. Além disso, por conta de sua idade, ele não poderia morar por lá sozinho e os espanhóis não dariam auxílio.

- O pessoal do Real Madrid gostou e mandou um convite para eu fazer um período de treinamentos lá. Eu fui, fiquei 22 dias, fui aprovado lá, mas por questões financeiras e pela minha idade, por ser muito novo, acabei não ficando, mas mesmo assim é uma experiência que vou levar para o resto da minha carreira - garantiu o jovem de 20 anos.