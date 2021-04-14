Antes de ser anunciado pelo Fluminense, Manoel faz avaliação física no CT Carlos Castilho

Crédito: Manoel reforça o Fluminense para a sequência da temporada de olho na Libertadores (Bruno Haddad/Cruzeiro

O Fluminense está próximo de anunciar oficialmente um pacotão de reforços para a temporada visando a disputa da Libertadores. E um dos nomes já realizou avaliação física no CT Carlos Castilho na tarde desta terça-feira. Trata-se do zagueiro Manoel, que rescindiu com o Cruzeiro na segunda, e deve ser anunciado pelo Tricolor nas próximas horas. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Marcello Neves, do "O Globo".

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Aos 31 anos, o defensor chegou ao Rio e realizou exames médicos, e já conheceu os seus novos companheiros. Além disso, ele conversou com o presidente Mário Bittencourt. Com isso, o estafe do jogador postou um stories no Instagram direto do CT do Tricolor.

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O clube tem a expectativa que os outros reforços cheguem antes de sábado, data limite divulgada pela Conmebol para a inscrição de jogadores para a estreia na competição continental. De acordo com o regulamento, os clubes devem enviar até às 19h15 (de Brasília) a lista com no mínimo 21 e no máximo 50 atletas, com três deles goleiros, que poderão jogar na fase de gruposBobadilla deve chegar no Rio até quinta-feira (Divulgação)No entanto, caso o clube carioca não consiga resolver as pendências documentais até o prazo, a Conmebol permite a inclusão de até cinco nomes, que não estejam regularizados até a data. Dessa forma, os jogadores que não estiverem nessa relação ficarão com a inscrição pendente, e poderão ser incluídos em outros três períodos antes das oitavas.

Para jogar na 1ª rodada: até às 15h (de Brasília) de 19 de abrilPara jogar na 2ª rodada: até às 15h (de Brasília) de 26 de abrilPara jogar na 3ª rodada: até às 15h (de Brasília) de 3 de maio