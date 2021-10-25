Antes de partida com a Arena 100% liberada, Corinthians volta a pedir à Fiel respeito aos protocolos sanitários

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de mais de 20 meses, o Corinthians poderá voltar a contar com a capacidade total de público da Neo Química Arena liberada para uma partida. Isso ocorrerá na próxima segunda-feira, quando a equipe vai receber a Chapecoense, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ao divulgar informações da venda de ingressos para o confronto, o clube voltou a pedir à torcida respeito aos protocolos sanitários na prevenção à Covid-19.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na semana retrasada, antes de o Timão enfrentar o Fluminense em casa, o Corinthians já havia solicitado publicamente à Fiel que seguisse as medidas recomendadas contra o novo coronavírus depois de o clube ter sido notificado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio de seu Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças, por descumprimento de normas de prevenção na partida contra o Bahia, no dia 5 de outubro, que marcou a volta da torcida corintiana à arena alvinegra.

Na nota oficial que divulgou nesta segunda-feira pela manhã, o Corinthians enfatizou que "os cuidados contra a proliferação do vírus continuam sendo fundamentais" e lembrou aos torcedores sobre a importância do "uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos".- O Corinthians demonstrou ao longo de toda a pandemia compromisso com a saúde da população e com medidas de prevenção e vacinação. Queremos que a Fiel compartilhe conosco esse orgulho, seguindo as determinações e dando o exemplo - pediu o clube à torcida, que na nota oficial que divulgou antes da partida contra o Fluminense já havia alertado que a reincidência no descumprimento dos protocolos poderá resultar em punições ao clube.

No fim do comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Alvinegro também pediu aos torcedores que cheguem à Neo Química Arena com pelo menos uma hora e meia de antecedência em relação ao horário do jogo com a Chapecoense, para evitar aglomerações na porta do estádio. E o clube ainda orientou que, após o confronto, a Fiel deixe o local com calma para não provocar o mesmo tipo de problema na hora de ir embora para casa.

EM BUSCA DA TERCEIRA VITÓRIA EM TRÊS JOGOS COM A FIEL NA ARENA

O Corinthians venceu as duas partidas que disputou com a presença da Fiel na sua arena neste Brasileirão. Primeiro superou o Bahia por 3 a 1, pela 24ª rodada, e depois bateu o Fluminense por 1 a 0, pela 26ª. Nas duas ocasiões, o clube só pôde disponibilizar 30% da capacidade do estádio aos torcedores, tendo em vista as restrições impostas pelo Governo do Estado de São Paulo.

E para ter 100% dos setores da Neo Química Arena liberados à Fiel nesta 29ª rodada da competição, o Corinthians pediu anteriormente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela transferência do jogo deste domingo para a próxima segunda-feira, pois apenas a partir do dia 1º de novembro os clubes estão autorizados a atuar em estádios com capacidade total de público - até 31 de outubro, as arenas estão limitadas a preencher 50% de suas dependências.

Com vendas abertas já nesta segunda-feira para os torcedores com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), os ingressos para este próximo duelo contra a Chapecoense têm preços que variam entre R$ 40 (setores norte e sul da Arena) e R$ 500 (camarotes).

Confira a nota oficial divulgada nesta segunda-feira pelo Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista, em consonância com o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, informa como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para a partida Corinthians x Chapecoense, em 1º/11, às 21h30.

Este é o primeiro jogo com permissão para 100% de ocupação de todos os setores da Neo Química Arena desde o início da pandemia de Covid-19, e os cuidados contra a proliferação do vírus continuam sendo fundamentais: uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos.

O Corinthians demonstrou ao longo de toda a pandemia compromisso com a saúde da população e com medidas de prevenção e vacinação. Queremos que a Fiel compartilhe conosco esse orgulho, seguindo as determinações e dando o exemplo.

INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.ingressoscorinthians.com.br e www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para os torcedores com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos setores abrangidos por seus planos.

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 14H

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 90 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site www.fieltorcedor.com.br até 28/10 às 14h.

QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 14H

Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

SEXTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos restantes disponíveis em suas categorias e do estacionamento pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR:

NORTE ENGOV – R$ 40,00

SUL DORIL – R$ 40,00

LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00

LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00

LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00

OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 80,00

OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00

OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00

OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00

OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 350,00

CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00

Descontos Fiel Torcedor:

Minha Vida – 20%

Minha História – 25%

Em relação às entradas para visitantes, o Corinthians informa que está em contato com a diretoria da Chapecoense para definir a melhor forma de disponibilizar os ingressos reservados à sua torcida. As informações serão divulgadas tão logo essa questão seja definida.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA:

Crianças menores de 12 anos de idade poderão assistir ao jogo na Neo Química Arena desde que, além de terem seus ingressos comprados, apresentem teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada no estádio) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada no estádio).

Para entrar no estádio, seguindo as regras do Comitê do Estado de SP, o torcedor maior de 12 anos de idade obrigatoriamente deverá apresentar:

– Ou o comprovante de esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen);

– Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada na Arena) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada na Arena).

OBSERVAÇÃO 1: O upload de arquivo de imagem do comprovante de vacinação será solicitado no momento da compra dos ingressos. Para as crianças menores de 12 anos, que não o possuem, não será necessária a realização do upload.

OBSERVAÇÂO 2: O comprovante de vacinação deverá ser apresentado na entrada da Neo Química Arena, em versão física ou digital (via apps como ConectSus ou Poupatempo) assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno, quando necessário; não será permitida a entrada em caso de não apresentação dos comprovantes solicitados.

Outras medidas importantes:

– Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida;

– Haverá medição de temperatura corporal e disponibilização de totens com álcool em gel para os torcedores;

– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;

– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar.

Atenciosamente,